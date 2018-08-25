Несмотря на дождь, в Первомайском сквере продолжается танцевальный марафон

В Первомайском сквере началось танцевальное состязание, организованное развлекательным телеканалом.Танцоров не смог остановить даже начавшийся ливень.







Танцоров не смог остановить даже начавшийся дождь





Сцена для танцев установлена у торца здания Краеведческого музея. Танцевальное состязание организовано каналом ТНТ в качестве продвижения своего шоу «ТАНЦЫ». Суть мероприятия, как можно понять из объяснений на официальной странице телеканала, состоит в том, чтобы «перетанцевать» другие города (где установлены такие же сцены).







Некоторые участники начали разогревать себя и зрителей ещё до выхода на сцену





«Гонку выиграет тот город, который протанцует дольше других», — пояснили организаторы.







На сцену может выйти любой желающий





Принять участие в марафоне может каждый желающий. Как только на сцену выходит очередной танцор, секундомер включается, как только танец останавливается, останавливается и время, которое идет в зачёт городу. То есть чем дольше площадка находится без двигающихся под музыку людей, тем меньше танцевального времени засчитано.







Зрителей собралось немного, но и их вскоре разогнал начавшийся дождь





К тому моменту, когда корреспондент НГС подошёл к месту проведения танцевального марафона, там уже собрались несколько десятков зрителей и потенциальных участников. Только что закончили выступать две девушки, и на сцену поднялись молодой парень и мужчина за 30. Однако, уже к третьему треку стало ясно, что более молодой участник проигрывает своему конкуренту если не в умении двигаться, то в харизме.







Во второй половине дня количество зрителей сократилось, зато количество участников на сцене ощутимо выросло





Начавшийся в половине третьего ливень разогнал большинство зрителей, однако танцы не прекратились, и когда дождь начал стихать, корреспондент НГС застал на сцене уже сразу шесть танцоров. Возможно, что они просто пришли без зонтиков и сцена была единственным местом, где можно было укрыться от непогоды.





Те, кому не хватило места под навесом, танцевали под дождём





Танцевальный марафон будет продолжаться до 21:00. Принять участие в нем может любой желающий.







В начале августа 50 студентов — участников стройотрядов, станцевали у вокзала Новосибирск-Главный по поводу Дню железнодорожника.