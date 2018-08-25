Несмотря на дождь, в Первомайском сквере продолжается танцевальный марафон

В Первомайском сквере началось танцевальное состязание, организованное развлекательным телеканалом.Танцоров не смог остановить даже начавшийся ливень. 


Танцоров не смог остановить даже начавшийся дождь 
Танцоров не смог остановить даже начавшийся дождь 


Сцена для танцев установлена у торца здания Краеведческого музея. Танцевальное состязание организовано каналом ТНТ в качестве продвижения своего шоу «ТАНЦЫ». Суть мероприятия, как можно понять из объяснений на официальной странице телеканала, состоит в том, чтобы «перетанцевать» другие города (где установлены такие же сцены).


Некоторые участники начали разогревать себя и зрителей ещё до выхода на сцену 
Некоторые участники начали разогревать себя и зрителей ещё до выхода на сцену 


«Гонку выиграет тот город, который протанцует дольше других», — пояснили организаторы.


На сцену может выйти любой желающий
На сцену может выйти любой желающий


Принять участие в марафоне может каждый желающий. Как только на сцену выходит очередной танцор, секундомер включается, как только танец останавливается, останавливается и время, которое идет в зачёт городу. То есть чем дольше площадка находится без двигающихся под музыку людей, тем меньше танцевального времени засчитано.


Зрителей собралось немного, но и их вскоре разогнал начавшийся дождь 
Зрителей собралось немного, но и их вскоре разогнал начавшийся дождь 


К тому моменту, когда корреспондент НГС подошёл к месту проведения танцевального марафона, там уже собрались несколько десятков зрителей и потенциальных участников. Только что закончили выступать две девушки, и на сцену поднялись молодой парень и мужчина за 30. Однако, уже к третьему треку стало ясно, что более молодой участник проигрывает своему конкуренту если не в умении двигаться, то в харизме. 


Во второй половине дня количество зрителей сократилось, зато количество участников на сцене ощутимо выросло 
Во второй половине дня количество зрителей сократилось, зато количество участников на сцене ощутимо выросло 


Начавшийся в половине третьего ливень разогнал большинство зрителей, однако танцы не прекратились, и когда дождь начал стихать, корреспондент НГС застал на сцене уже сразу шесть танцоров. Возможно, что они просто пришли без зонтиков и сцена была единственным местом, где можно было укрыться от непогоды.


Те, кому не хватило места под навесом, танцевали под дождём 
Те, кому не хватило места под навесом, танцевали под дождём 


Танцевальный марафон будет продолжаться до 21:00. Принять участие в нем может любой желающий.


В начале августа 50 студентов — участников стройотрядов, станцевали у вокзала Новосибирск-Главный по поводу Дню железнодорожника. 

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