Во дворе рядом с Димитровским мостом запустили детскую гоночную трассу

Трассу готовили несколько лет — сегодня здесь прошли первые соревнования на веломобилях
Трассу готовили несколько лет — сегодня здесь прошли первые соревнования на веломобилях

Сегодня, 25 августа, в новосибирском жилкомплексе «Ясный берег» открыли детскую гоночную трассу — на ней прошли первые соревнования.


Трасса длиной 600 метров проложена внутри двора комплекса, её создавали несколько лет — сейчас на ней нанесена разметка, по её периметру стоят дорожные знаки, а на старте-финише дороги установлена трибуна для зрителей.


«Концепцию делали немецкие архитекторы из компании Tilke Engineering — они делали практически все трассы "Формулы 1" в мире: как проектировщики, как архитекторы, частью как девелоперы», — рассказал корреспонденту НГС Владислав Бурмистров, директор по маркетингу и развитию компании «АКВА СИТИ». Он отметил, что так как Ясный берег был сделал по концепции этих архитекторов — это и подтолкнуло сделать во дворе комплекса детскую гоночную трассу, которая бы имитировала трассу «Формулы 1».


 Проверить трассу сегодня смогли 16 гонщиков — детей выбрали перед самой гонкой во время викторины рядом с трибунами. 4 девочки и 12 мальчиков смогли сегодня прокатиться по двору на веломобилях на скорость. Обычно территория двор в жилкомплексе закрыта, но сегодня на массовый праздник и презентацию трассы позвали гостей и открыли ворота для всех желающих. 


Бурмистров отметил, что гоночная трасса, по сути — это большая прогулочная и беговая дорожка — здесь можно кататься не только на веломобилях, но и роликах, детских велосипедах, самокатах.


Площадка подходит для небольших дворовых соревнований, а в планах у затройщиков использовать территорию двора для мероприятий с Автогородком, поскольку здесь много учебного материала для правил дорожного движения.


«Мы идём в партнёрстве с ними, мы показывали нашу трассу, им очень понравилось, будем делать выездные мероприятия. Потому что соревнования — это хорошо, но это пару раз в год, а фактически трасса должна свою функцию через обучение основам правил дорожного движения выполнять», — объяснил Бурмистров.


Вместе с трассой во дворе появилась трибуна
Вместе с трассой во дворе появилась трибуна




На дорогу внутри двора не только нанесли разметку, но и поставили дорожные знаки. Это позволит проводить на территории комплекса образовательные мероприятия, например, застройщики договорились о сотрудничестве с Автогородком
На дорогу внутри двора не только нанесли разметку, но и поставили дорожные знаки. Это позволит проводить на территории комплекса образовательные мероприятия, например, застройщики договорились о сотрудничестве с Автогородком


В соревнованиях участвовали 16 детей от 8 до 12 лет, 4 девочки и 12 мальчиков
В соревнованиях участвовали 16 детей от 8 до 12 лет, 4 девочки и 12 мальчиков


Длина трассы — 600 метров
Длина трассы — 600 метров


Во время мероприятия во дворе поставили гоночные автомобили. Среди них оказался российский спорткар Marussia
Во время мероприятия во дворе поставили гоночные автомобили. Среди них оказался российский спорткар Marussia


Также на празднике работали аниматоры
Также на празднике работали аниматоры


Мероприятие поддержала автоинспекция — для гостей праздника проводили различные викторины на дорожную тематику. А самым маленьким предлагали собрать пазлы из дорожных знаков
Мероприятие поддержала автоинспекция — для гостей праздника проводили различные викторины на дорожную тематику. А самым маленьким предлагали собрать пазлы из дорожных знаков


Ещё одним аттракционом на открытии трассы стал робот Бамблби — персонаж «Вселенной трансформеров»
Ещё одним аттракционом на открытии трассы стал робот Бамблби — персонаж «Вселенной трансформеров»


Жители дворов в разных частях города также стараются разнообразить и украсить площадки рядом с домом — о том, как это получается у простых жителей, а не застройщиков, НГС рассказывал несколько лет назад. Тогда мы показывали дворы, которые участвовали в городском конкурсе «Зелёный двор».


А посмотреть, как другие застройщики украшают территории домов, также можно в других материалах НГС. Например, здесь можно увидеть 8 соболей вокруг водопада, ставших новой частью целой легенды, которую воплощают на территории комплекса «Переулок Бульварный». В марте НГС рассказывал, как застройщику компании «ВИРА-Строй» разрешили поставить в жилом комплексе «Матрёшкин двор» скульптуру танка Т-34, а также делал подборку других необычных скульптур во дворах города

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