Во дворе рядом с Димитровским мостом запустили детскую гоночную трассу

Трассу готовили несколько лет — сегодня здесь прошли первые соревнования на веломобилях

Сегодня, 25 августа, в новосибирском жилкомплексе «Ясный берег» открыли детскую гоночную трассу — на ней прошли первые соревнования.







Трасса длиной 600 метров проложена внутри двора комплекса, её создавали несколько лет — сейчас на ней нанесена разметка, по её периметру стоят дорожные знаки, а на старте-финише дороги установлена трибуна для зрителей.





«Концепцию делали немецкие архитекторы из компании Tilke Engineering — они делали практически все трассы "Формулы 1" в мире: как проектировщики, как архитекторы, частью как девелоперы», — рассказал корреспонденту НГС Владислав Бурмистров, директор по маркетингу и развитию компании «АКВА СИТИ». Он отметил, что так как Ясный берег был сделал по концепции этих архитекторов — это и подтолкнуло сделать во дворе комплекса детскую гоночную трассу, которая бы имитировала трассу «Формулы 1».





Проверить трассу сегодня смогли 16 гонщиков — детей выбрали перед самой гонкой во время викторины рядом с трибунами. 4 девочки и 12 мальчиков смогли сегодня прокатиться по двору на веломобилях на скорость. Обычно территория двор в жилкомплексе закрыта, но сегодня на массовый праздник и презентацию трассы позвали гостей и открыли ворота для всех желающих.







Бурмистров отметил, что гоночная трасса, по сути — это большая прогулочная и беговая дорожка — здесь можно кататься не только на веломобилях, но и роликах, детских велосипедах, самокатах.





Площадка подходит для небольших дворовых соревнований, а в планах у затройщиков использовать территорию двора для мероприятий с Автогородком, поскольку здесь много учебного материала для правил дорожного движения.





«Мы идём в партнёрстве с ними, мы показывали нашу трассу, им очень понравилось, будем делать выездные мероприятия. Потому что соревнования — это хорошо, но это пару раз в год, а фактически трасса должна свою функцию через обучение основам правил дорожного движения выполнять», — объяснил Бурмистров.







Вместе с трассой во дворе появилась трибуна













На дорогу внутри двора не только нанесли разметку, но и поставили дорожные знаки. Это позволит проводить на территории комплекса образовательные мероприятия, например, застройщики договорились о сотрудничестве с Автогородком





В соревнованиях участвовали 16 детей от 8 до 12 лет, 4 девочки и 12 мальчиков





Длина трассы — 600 метров





Во время мероприятия во дворе поставили гоночные автомобили. Среди них оказался российский спорткар Marussia





Также на празднике работали аниматоры





Мероприятие поддержала автоинспекция — для гостей праздника проводили различные викторины на дорожную тематику. А самым маленьким предлагали собрать пазлы из дорожных знаков





Ещё одним аттракционом на открытии трассы стал робот Бамблби — персонаж «Вселенной трансформеров»





Жители дворов в разных частях города также стараются разнообразить и украсить площадки рядом с домом — о том, как это получается у простых жителей, а не застройщиков, НГС рассказывал несколько лет назад. Тогда мы показывали дворы, которые участвовали в городском конкурсе «Зелёный двор».





А посмотреть, как другие застройщики украшают территории домов, также можно в других материалах НГС. Например, здесь можно увидеть 8 соболей вокруг водопада, ставших новой частью целой легенды, которую воплощают на территории комплекса «Переулок Бульварный». В марте НГС рассказывал, как застройщику компании «ВИРА-Строй» разрешили поставить в жилом комплексе «Матрёшкин двор» скульптуру танка Т-34, а также делал подборку других необычных скульптур во дворах города