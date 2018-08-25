Тройное столкновение на Ватутина, водитель погиб, девушка-пассажир — в больнице (обновлено)

Сегодня утром на улице Ватутина в районе остановки «Тульский мост» произошло ДТП со смертельным исходом.











По сообщению ГУ МВД по Новосибирской области, авария случилась около 8 часов утра. В результате ДТП 58-летний водитель Almera погиб, а 17-летняя пассажирка Harrier получила травмы.







По словам очевидцев, Nissan Almera двигался в направлении площади Маркса и в какой-то момент выехал на встречную полосу, где и столкнулся с Toyota Harrier. После чего Nissan выбросило на обочину.







По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.







Уточнение: Как сообщили в ГИБДД по Новосибирской области, в ходе предварительного разбирательства установлено, что участников ДТП было три. Первоначальное столкновение Nissan совершил с Toyota Allion, которая двигалась в том же направлении. И уже в результате этого столкновения автомобиль вынесло на встречную полосу. Третий участник ДТП с места не скрывался, однако поскольку машина остановилась на другой стороне дороги, внимания на неё сразу не обратили.





Это уже второе ДТП со смертельным исходом за сегодняшний день. Ночью в Ордынском районе большегруз врезался в стоящий на обочине грузовик, который задавил человека.