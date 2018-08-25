Толпа девушек устроила давку в «МЕГЕ» из-за бесплатной косметики

В очередь за возможностью получиь приз выстраивались с 9 утра
В очередь за возможностью получиь приз выстраивались с 9 утра

Субботним утром 25 августа около двухсот человек устроили давку перед новым магазином косметики NYX — в честь открытия первым ста покупателями дарили наборы косметики. Большинство в толпе были девушки до 25 лет, но также стояли не менее 20 парней.


Многие приехали в «МЕГУ» к 9 утра, хотя торговый центр открывается только в 10 — покупательницы надеялись занять очередь, чтобы быть одними из первых и получить три косметических средства в подарок за любую покупку. Охранники ТЦ держали девушек до 10 часов в холле, но из-за количества людей сотрудники других магазинов «МЕГИ» не могли попасть на работу — через толпу их проводили охранники.


В 9:45 в «МЕГЕ» уже была очередь больше ста человек
В 9:45 в «МЕГЕ» уже была очередь больше ста человек


В 10 утра толпа бегом ринулась к дверям NYX. Представители магазина объявили, что первые сто покупателей будут считать не по первым ста покупкам, а по тем людям, кому они выдадут специальные розовые браслеты на входе. Чтобы получить браслет, нужно было встать в очередь. Однако новосибирцы долго отказывались встать в организованную очередь и продолжали толкаться — ведущий открытия объявлял, что в толкучке уже кто-то потерял ключи и что забрать можно у него.


Охранники «МЕГИ» объявили, что если посетители ТЦ не успокоятся, то они запретят открывать магазин, так как давка не соответствует нормам безопасности. Администраторы магазина начали раздавать бутылки с водой, потому что в очереди было очень душно — девушки жаловались, что им трудно дышать.


Когда стало понятно, что призов не получить, многие решили сделать бесплатный макияж
Когда стало понятно, что призов не получить, многие решили сделать бесплатный макияж


Из-за давки открытие отложили почти на час. Когда сотрудники NYX раздали сотню браслетов, многие ушли из очереди, потому что надеялись получить косметичку с подарками за любую покупку, а без призов не хотели ничего покупать.


Кто сразу не рассчитывал на призы, пошли на бесплатный макияж от визажистов и взяли угощения — сахарную вату и печенье.


Новосибирцы любят скидки и призы не только в магазинах косметики. В июне несколько десятков человек собрались на открытие первого новосибирского салона китайского бренда MEIZU в надежде на скидки. Однако вместо этого торговцы устроили аукцион.

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