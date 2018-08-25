Толпа девушек устроила давку в «МЕГЕ» из-за бесплатной косметики

В очередь за возможностью получиь приз выстраивались с 9 утра

Субботним утром 25 августа около двухсот человек устроили давку перед новым магазином косметики NYX — в честь открытия первым ста покупателями дарили наборы косметики. Большинство в толпе были девушки до 25 лет, но также стояли не менее 20 парней.







Многие приехали в «МЕГУ» к 9 утра, хотя торговый центр открывается только в 10 — покупательницы надеялись занять очередь, чтобы быть одними из первых и получить три косметических средства в подарок за любую покупку. Охранники ТЦ держали девушек до 10 часов в холле, но из-за количества людей сотрудники других магазинов «МЕГИ» не могли попасть на работу — через толпу их проводили охранники.







В 9:45 в «МЕГЕ» уже была очередь больше ста человек





В 10 утра толпа бегом ринулась к дверям NYX. Представители магазина объявили, что первые сто покупателей будут считать не по первым ста покупкам, а по тем людям, кому они выдадут специальные розовые браслеты на входе. Чтобы получить браслет, нужно было встать в очередь. Однако новосибирцы долго отказывались встать в организованную очередь и продолжали толкаться — ведущий открытия объявлял, что в толкучке уже кто-то потерял ключи и что забрать можно у него.





Охранники «МЕГИ» объявили, что если посетители ТЦ не успокоятся, то они запретят открывать магазин, так как давка не соответствует нормам безопасности. Администраторы магазина начали раздавать бутылки с водой, потому что в очереди было очень душно — девушки жаловались, что им трудно дышать.





Когда стало понятно, что призов не получить, многие решили сделать бесплатный макияж





Из-за давки открытие отложили почти на час. Когда сотрудники NYX раздали сотню браслетов, многие ушли из очереди, потому что надеялись получить косметичку с подарками за любую покупку, а без призов не хотели ничего покупать.





Кто сразу не рассчитывал на призы, пошли на бесплатный макияж от визажистов и взяли угощения — сахарную вату и печенье.





Новосибирцы любят скидки и призы не только в магазинах косметики. В июне несколько десятков человек собрались на открытие первого новосибирского салона китайского бренда MEIZU в надежде на скидки. Однако вместо этого торговцы устроили аукцион.