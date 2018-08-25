Стоящий на обочине грузовик насмерть задавил человека

Сегодня ночью в Ордынском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Машина, двигавшаяся в сторону Новосибирска, протаранила стоявший на обочине грузовик. Однако жертвой аварии стал человек, который в этот момент находился вне обоих автомобилей.







Пассажир грузовика погиб после того, как в него врезался сзади другой большегруз





Как сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области, трагедия произошла около двух часов ночи в Ордынском районе. Грузовик MAN с прицепом, которым управлял мужчина 36 лет, двигался по трассе К-17 в направлении Новосибирска. На 101-м километре трассы MAN врезался в стоявший на обочине грузовик Volvo. Водитель грузовика и его пассажир находились в это время вне машины. От удара Volvo резко подался вперед и насмерть сбил 25-летнего пассажира.







Водитель же грузовика MAN, по предварительной информации, серьезно не пострадал. Несмотря на то, что кабина автомобиля была сильно повреждена, он получил лишь ушиб головы.







По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства аварии. После этого будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.







ДТП с участием большегрузов происходят, к сожалению, регулярно. Так, вечером 13 августа на автодороге под Новосибирском, вблизи населённого пункта Ургун, в аварии двух грузовиков водитель одного из них получил серьёзные травмы.