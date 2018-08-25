Крупнейшая новосибирская сеть кофеен начинает продавать франшизу
Новосибирская сеть кондитерских Kuzina объявила о запуске программы франчайзинга. О этого компания развивалась исключительно за счет собственных средств.
Приобрести право работать под маркой Kuzina можно будет уже осенью этого года, соощила НГС руководитель сети Евгения Головкова.
«Франчайзинг – это наиболее быстрый путь для экспансии, поэтому, после тщательного анализа рынка и конкурентов, мы приняли решение выйти на рынок франшиз. Уже сейчас мы каждый день получаем более 10 запросов от желающих стать нашими франчайзи со всех уголков страны и из-за границы», - утверждает Головкова.
По условиям франчайзингового пакета «Кузины» разовый паушальный взнос (плата за право начать работать под чужим брендом) составит 600 тыс. рублей. на первую кондитерскую и 500 тыс. рублей на вторую и последующие, Кроме того, франчайзи должен будет платить роялти в размере 6% от оборота. Открытие одной кондитерской потребует инвестиций в размере порядка 5 млн. рублей, считают в «Кузине».
Головкова говорит, что её компания будет делать упор на стратегических партнеров – то есть компании, которые располагают ресурсами и опытом для достаточно интенсивного роста. Это значит, что для начинающих предпринимателей не имеющих возможности привлечь требуемую сумму франшиза «Кузины» будет недоступна.
Сейчас в сети работает 38 кофеен-кондитерских, 29 точек расположены в Новосибирске, семь в Москве и по одной в Барнауле и Миннеаполисе. За счёт франчайзинга владельцы «Кузины» надеются уже к концу 2019 год довести число заведений сети до 100.
Приоритетным направлением развития компании Головкова называет Москву и Московскую область. Интерес к концепции проявили потенциальные франчайзи в Сочи, Ростове-на-Дону и Краснодаре. Запросы также поступают и с Урала (из Екатеринбурга и Челябинска), говорит Головкова.
Единственным городом, где, по всей видимости, компания не планирует продавать франшизу станет Новосибирск.
Бренд «Кузина» появился на ресторанном рынке Новосибирска в 2003 году, однако, сначала под этим названием здесь работали рестораны самообслуживания. В конце «нулевых» компания закрыла все точки этого формата и начала развивать под этим брендом сеть кофеен-кондитерских.
Первым успешным франчайзинговым проектом в Новосибирске можно считать сеть кофеен Traveler`s coffee, которая сумела за счет партнеров франчайзи открыть в целом более 100 кафе по всей России. Самым крупным с точки зрения количества точек, открытых по франчайзингу, сейчас является сеть новосибирского происхождения «Бодрый день» (более 170 мико-кофеен). Среди не ресторанных новосибирских компаний по франчайзингу активно развиваются 2ГИС, а также создатели квестов и хостелов.
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Стас Соколов
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