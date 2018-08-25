Крупнейшая новосибирская сеть кофеен начинает продавать франшизу

Новосибирская сеть кондитерских Kuzina объявила о запуске программы франчайзинга. О этого компания развивалась исключительно за счет собственных средств.







В случае активного интереса со стороны франчайзи, компания намерена открыть на новых территориях собственное производство









Приобрести право работать под маркой Kuzina можно будет уже осенью этого года, соощила НГС руководитель сети Евгения Головкова.







«Франчайзинг – это наиболее быстрый путь для экспансии, поэтому, после тщательного анализа рынка и конкурентов, мы приняли решение выйти на рынок франшиз. Уже сейчас мы каждый день получаем более 10 запросов от желающих стать нашими франчайзи со всех уголков страны и из-за границы», - утверждает Головкова.







По условиям франчайзингового пакета «Кузины» разовый паушальный взнос (плата за право начать работать под чужим брендом) составит 600 тыс. рублей. на первую кондитерскую и 500 тыс. рублей на вторую и последующие, Кроме того, франчайзи должен будет платить роялти в размере 6% от оборота. Открытие одной кондитерской потребует инвестиций в размере порядка 5 млн. рублей, считают в «Кузине».







Головкова говорит, что её компания будет делать упор на стратегических партнеров – то есть компании, которые располагают ресурсами и опытом для достаточно интенсивного роста. Это значит, что для начинающих предпринимателей не имеющих возможности привлечь требуемую сумму франшиза «Кузины» будет недоступна.







Сейчас в сети работает 38 кофеен-кондитерских, 29 точек расположены в Новосибирске, семь в Москве и по одной в Барнауле и Миннеаполисе. За счёт франчайзинга владельцы «Кузины» надеются уже к концу 2019 год довести число заведений сети до 100.







В Новосибирске у Kuzina уже 28 кофеен-кондитерских









Приоритетным направлением развития компании Головкова называет Москву и Московскую область. Интерес к концепции проявили потенциальные франчайзи в Сочи, Ростове-на-Дону и Краснодаре. Запросы также поступают и с Урала (из Екатеринбурга и Челябинска), говорит Головкова.







Единственным городом, где, по всей видимости, компания не планирует продавать франшизу станет Новосибирск.







Бренд «Кузина» появился на ресторанном рынке Новосибирска в 2003 году, однако, сначала под этим названием здесь работали рестораны самообслуживания. В конце «нулевых» компания закрыла все точки этого формата и начала развивать под этим брендом сеть кофеен-кондитерских.







Первым успешным франчайзинговым проектом в Новосибирске можно считать сеть кофеен Traveler`s coffee, которая сумела за счет партнеров франчайзи открыть в целом более 100 кафе по всей России. Самым крупным с точки зрения количества точек, открытых по франчайзингу, сейчас является сеть новосибирского происхождения «Бодрый день» (более 170 мико-кофеен). Среди не ресторанных новосибирских компаний по франчайзингу активно развиваются 2ГИС, а также создатели квестов и хостелов.