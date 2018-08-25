В Заельцовский парк съехались сотни людей в древних доспехах и устроили массовые бои

В эти выходные в Заельцовском парке проходит ежегодный фестиваль исторической реконструкции «Княжий двор», куда съехались порядка 250 человек из разных городов России и Казахстана. О том, что будет происходить в течение двух дней почти на 20 площадках фестиваля, рассказала НГС одна из его организаторов Анастасия Панкова.







Участники фестиваля смогли принять участие в боях на мечах





«Это реконструкция боёв и быта Европы, Руси, кочевничьей степи XIII-XIV веков. Будут использованы стилизованные доспехи именно этого периода. И даже юрту привезли. В этом году приехали, как из разных городов страны — Екатеринбурга, Челябинска, Омска, Барнаула, Томска, так и из Казахстана — с Астаны. Впервые к нам из Перми приезжают. Реконструкция подразделяется на два лагеря: так называемые спортсмены, которые бьются в доспехах определённого периода и люди "живой истории", которые реконструируют вплоть до шовчиков или заклепок на одежде весь быт выбранного региона», — сообщила Анастасия Панкова.







Фестиваль проходит в Заельцовском парке





Фестиваль продлится два дня. Самыми зрелищными моментами в субботу станут массовые бои — «пять на пять» и «стенка на стенку», а также профессиональные полноконтактные бои с мечом и в железных доспехах. В воскресенье яркими моментами обещают стать финальные бои со щитом и мечом, а также женские поединки. Девушки будут одеты в доспехи воинов Западной Европы и степных кочевников.







Фестиваль призван продемонстрировать самые разные стороны средневековой жизни





Помимо боёв на площадках «Княжьего двора» будут проходить различные мастер-классы — танцевальные, ремесленные, интерактивные развлечения для детей, концерты этнической музыкой, различные спектакли. Также в специальной таверне «У Кабана» можно будет попробовать средневековое меню, в котором не будет присутствовать картошка, которая была завезена в реконструируемые регионы значительно позже XIV века.







Те, кто не готов выйти на поле боя с оружием, могут проявить себя в изготовлении нарядов





«Княжий двор» пройдет с 10:00 до 21:00 в субботу, 24 августа, и с 11:00 до 16:00 в воскресенье, 25 августа. Вход на все площадки бесплатный.









Средневековые бои проводили в начале 2018 года в «Новосибирск Экспоцентре»: здесь мужчины в рыцарских доспехах дрались топорами и мечами. А в конце августа 2017 года НГС подготовил репортаж с прошлого «Княжьего двора», после которого отобрал 15 самых лучших фотографий, сделанных на фестивале.