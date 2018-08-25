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Жарим смородину, строим дом из кабачков: 10 способов борьбы с дачным урожаем

Урожай кому-то в радость, а для кого-то становятся серьезным испытанием на кухне
Урожай кому-то в радость, а для кого-то становятся серьезным испытанием на кухне


Унылая пора — так и хочется сказать на пороге осени, когда на кухне появляется гора кабачков и огурцов, привезённых с дачи заботливой родней. На форумах Сети городских порталов мы нашли десять проверенных рецептов домашних заготовок и блюд. Теперь мы догадываемся, чем вы займетесь в выходные. 


Ягоды: жарим и смешиваем с рыбой


Жареная смородина — достойный конкурент обычному варенью. Все, что нужно, — это ягоды и сахар.


Из ягод можно сделать не только варенье, но и суп
Из ягод можно сделать не только варенье, но и суп


Процесс готовки прост, если не сказать примитивен: стакан смородины высыпаете на сковородку и обжариваете, добавляете стакан сахара и держите на огне ещё две минуты. Получившуюся смесь — в банку. Из-за минимальной термообработки в ягодах остаётся сок, варенье получается густое и ароматное. Идеально как для сольных номеров, так и для сладкой начинки в выпечку.


Из крыжовника можно сделать холодный суп, делится завсегдатай форума 74.ru. Вам понадобятся:


— крыжовник, 1 стакан;

— огурцы средние, 2 штуки;

— картофель средний, 2 штуки;

— яйцо куриное, 1 штука;

— рыбное филе, 200 грамм;

— вода, соль, сахар.


Ягоды нужно перебрать, вымыть, разрезать пополам, отварить 15 минут в воде с сахаром и солью и остудить. Нарезать мелкими кубиками огурцы, вареные яйца и картофель, смешать с измельчённым рыбным филе. Залить смесь ягодным отваром, подавать со сметаной и зеленью.


Яблоки: прячем под сметаной и делаем горчицу


Шарлотка, варенье и пастила — далеко не всё, что можно сделать из яблок
Шарлотка, варенье и пастила — далеко не всё, что можно сделать из яблок


Кислые яблоки есть не будешь, а выкидывать жалко. Из таких можно сделать горчицу — заправку, которая подойдёт для мясных блюд. Вам понадобятся:


— яблоки, 5 штук;

— яблочный уксус, 4–5 столовых ложек;

— сахар, 2 столовые ложки;

— соль, 1 чайная ложка;

— гвоздика, 6 бутонов;

— душистый перец, 8–10 горошин.


Яблоки нужно нарезать, отварить или запечь в микроволновке, чтобы они стали мягкими. Пока они готовятся, можно сделать уксусную смесь: пряности, сахар, соль и уксус смешиваете и кипятите в течение 3–5 минут, помешивая.


Потом смесь вместе с яблоками крошите в кашу в блендере. Горчицу перекладываете в стеклянную ёмкость и убираете на пару дней в тёмное место, за это время она наберётся крепости. Потом еще на сутки в холодильник, и горчица готова к употреблению. Прелесть этой заготовки — во фруктовом аромате, хотя такая горчица и остра, она не заставит вас расплакаться прямо за обеденным столом. Вместо яблок для горчицы можно использовать груши или сливу.


Яблочная горчица готова
Яблочная горчица готова


Пирог с яблоками под сметаной — для тех, кто устал от шарлотки. Чтобы приготовить его, вам нужно:


— яблоки сладкие, 2 штуки;

— маргарин, 250 грамм;

— мука, 2 стакана;

— сметана, 0,5 литра;

— сахар, 4 столовые ложки;

— соль, половина чайной ложки;

— сода на кончике ножа;

— корица.


Начинаем делать тесто: дайте маргарину оттаять, а затем порежьте его на небольшие кусочки, можно прямо в кастрюле. Добавьте муку, две столовые ложки сметаны, соду, столовую ложку сахара и соль. Тесто замешиваете и убираете в холодильник на 20 минут. Далее начинка: яблоки помыть, очистить и порезать, смешать остатки сметаны с тремя ложками сахара.


Пирог перед тем, как отправиться в духовку
Пирог перед тем, как отправиться в духовку


Охладившееся тесто достаем, выкладываем его на сковородку с высокими бортиками. Дно сковороды можно предварительно посыпать мукой — чтобы тесто не пригорело. Сверху выкладываем яблоки, заливаем смесью из сметаны и сахара, посыпаем корицей и ставим в духовку на 25–30 минут.


Баклажаны и кабачки: строим дом или делаем икру


Из кабачка можно сделать всё, даже дом
Из кабачка можно сделать всё, даже дом


Баклажаны в компании лука и помидоров можно пустить на икру. Рецепт лёгкий, результат — потрясающий, утверждают форумчане. Для икры с дымком вам понадобятся:


— баклажаны, 5 штук;

— помидоры, 5 штук;

— лук, желательно сладкий, 1 штука;

— чеснок по вкусу;

— растительное масло, соль.


Баклажаны жарим прямо в шкурке в течение 20 минут, периодически переворачивая. Даём им остыть, а потом снимаем шкурку. Измельчаем помидоры, лук, остывшие баклажаны, все это перемешиваем, солим, добавляем масло. Икра готова.


Икра из баклажанов с дымком
Икра из баклажанов с дымком


Домики из кабачков — это рецепт из серии «Всё гениальное — просто»: готовятся легко, выглядят красиво. Вам понадобятся:


— кабачок средний, 1 штука;

— фарш мясной, 500 грамм;

— помидоры, 2 штуки;

— лук, чеснок;

— соль, перец, растительное масло.


Аккуратно снимите шкурку с кабачка — чтобы полоски получились тонкие и ровные. Кожуру на минуту окуните в кипящую воду, остудите в холодной и выложите на салфетку. Пусть сохнет. В это время обжарьте чеснок и лук, добавьте к ним порезанный кубиками кабачок, фарш и доведите начинку до полуготовности.


Готовый домик из кабачка
Готовый домик из кабачка


Возьмите формочки для запекания, в них выложите кожуру так, чтобы она выходила за края формы, сверху — начинку и кусочек помидора. Закройте «домик», повторите манипуляции с остальными формочками и отправьте блюдо в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20–25 минут.


Помидоры: домашний кетчуп или карамелизованные черри


«Закатать до рассвета» — дачный блокбастер
«Закатать до рассвета» — дачный блокбастер


Карамелизованные помидоры черри — не только вкусно, но и красиво. Вам понадобятся:


— помидоры черри, 500 грамм;

— чеснок, 3 зубчика;

— сахар, 3–5 столовых ложек;

— соль, половина чайной ложки;

— уксус из белого вина, 2 столовые ложки;

— оливковое масло, 100 грамм.


Вымытые и высушенные помидоры выкладываем на противень, подвяливаем в духовке при температуре 80–90 градусов. Черри должны лишь подсохнуть. На сковороде разогреваем масло с раздавленным чесноком, как только оно приобретет пахучесть, убираем чеснок. В сковороду выкладываем подсушенные помидоры, добавляем сахар и карамелизуем в течение пяти минут. Добавляем соль и уксус, чтобы последний выпарился.


Карамелизованные помидоры — идеально для салата с сыром
Карамелизованные помидоры — идеально для салата с сыром


Готовые помидоры можно выложить в банку, добавить прованские травы и пару зубчиков чеснока. Заготовка послужит хорошим аперитивом или ингредиентом в салате с сыром и оливками.


Во время готовки кетчупа можно избавиться сразу от нескольких килограммов помидоров. Приготовьте на кухне:


— помидоры, 2 килограмма;

— яблоки кислые, 250 грамм;

— лук репчатый, 250 грамм;

— соль, 1 столовая ложка;

— сахар, 75 грамм;

— корица, 1 десертная ложка;

— гвоздика, 3 бутона;

— перец красный по вкусу;

— уксус, 75 грамм.


Овощи нарежьте и положите в кастрюлю, варите два часа, помешивая. Далее массу отправьте в блендер и доведите до состояния однородной каши. После этого в смесь добавьте уксус и перец — и домашний кетчуп готов. Можно есть сразу, а можно закатать в банки до холодной поры.


Грибы: пирог с маслятами или лисички под шафрановым соусом


Привычная русскому человеку вариация жюльена — это грибы в сливочном соусе в пироге. Чтобы сделать его, вам понадобятся:


— маслята;

— картофель средний, 2 штуки;

— маргарин, 200 грамм;

— сметана, 150 грамм;

— майонез, 100 грамм;

— сыр, 150 грамм;

— мука, 2 стакана;

— соль.


Сначала сделаем тесто: смешайте маргарин, сметану, муку и майонез и уберите все это в холодильник на 20 минут. Грибы нужно обжарить с луком.


Пирог перед тем, как покрыться сыром и отправиться в духовку
Пирог перед тем, как покрыться сыром и отправиться в духовку


Готовое тесто выложите в форму, смажьте сметаной, сверху насыпьте слой тонко порезанного картофеля. Поперчите, посолите и выложите обжаренные грибы. Посыпьте пирог сыром и отправляйте в духовку на 40 минут.


Если из леса вы пришли с ведром лисичек, то можно приготовить их в шафрановом соусе. Вам понадобятся:


— грибы;

— лук репчатый, 1 штука;

— чеснок, 2 зубчика;

— сметана, 150 грамм;

— джем абрикосовый, 1 столовая ложка;

— шафран;

— соль, перец по вкусу.


Шафран замочите в тёплой воде, вымойте грибы. Нарежьте чеснок и лук, обжарьте в масле, добавьте лисички и выпарите из них воду. Досуха на огне лучше не держать. В самом конце добавьте в сковороду джем, после этого снимите блюдо с огня.


Чтобы приготовить соус, смешайте сметану с шафрановым настоем.


Лисички под шафрановым соусом
Лисички под шафрановым соусом


На тарелку выложите грибы и залейте их соусом. Подавать можно как самостоятельное блюдо, так и в компании с рыбой или картофельным пюре.

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