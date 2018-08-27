«Хватит издеваться над пенсионерами»: десяток разгневанных дачников пришли с плакатами к Дому быта

Новосибирские садоводы вышли на акцию протеста против бездействия городских властей

Утром 27 августа больше десятка новосибирских дачников из СНТ «Приморье» вышли на пикет к Дому быта, чтобы выразить свой протест против бездействия городских чиновников.







Пикет начался в 9:00 — он проходит возле дома № 50 на Красном проспекте, где работает департамент земельных и имущественных отношений мэрии. Собравшиеся развернули плакаты с надписями: «Садовые участки — садоводам!», «Закон и суд на нашей стороне!», «Хватит издеваться над пенсионерами!» и другими слоганами похожего содержания.







Как пояснил корреспонденту НГС председатель правления СНТ «Приморье» Сергей Горбунов, поводом для акции протеста стало то, что департамент земельных и имущественных отношений не исполняет вступившее в силу решение арбитражного суда Новосибирской области. Это решение обязывает мэрию передать членам СНТ «Приморье» участок муниципальной земли, на котором расположены их огороды и летние строения.





Горбунов утверждает, что земля должна быть передана садоводам безвозмездно на пять лет (в решении арбитража от 25 октября 2017 года, размещенного в системе «Электронное правосудие», этих деталей нет). Председатель правления СНТ рассчитывает, что за это время дачники могли бы привести в порядок дороги в обществе и оформить участки в собственность.





По словам председателя, в начале 1990-х годов землю для СНТ «Приморье» предоставило село Ленинское — тогда это была ещё его территория. Но впоследствии эта земля перешла Новосибирску и стала частью Советского района. Нашёлся инвестор, который запланировал построить на этом месте жильё. И когда садоводы захотели оформить участки в собственность, то столкнулись с отказом.







«Когда мы начали их оформлять — уже в нулевых годах — мэрия нам начала отказывать, начала затягивать, и эти суды длились, длились 12 лет. В итоге мы <…> в 2017 году выигрываем все суды. Мэрия проигрывает апелляцию, кассацию. Им отказывают в Верховном суде. Уже все говорят: подпишите договор [передачи земли садоводам], а они не подписывают. Каждый раз находят какие-то отговорки. На сегодняшний день нам суд уже говорит: хорошо, подавайте новый иск — на принуждение к исполнению решения, представляете?» — описал ситуацию Сергей Горбунов.







По его словам, мэрия нашла предлог для того, чтобы оттянуть исполнение решения.





«Они в своё время <…> поменяли на нашей земле разрешённое использование — с дачного на малоэтажную застройку в связи с тем, что был инвестор, [который] хотел там делать жилой комплекс. Соответственно, мы опять всё это дело оспорили в 2015-м году, есть решение [городского] совета депутатов внести изменения в Росреестр. Но мэрия с 2015 года опять же это решение не исполнила. И сейчас она нам говорит: "Вот мы внесём изменения в Росреестр и тогда с вами заключим договор". Мы у них сейчас спрашиваем: когда конкретно внесете в Росреестр изменения? Они нам отвечают: <…> "Росреестр по непонятным причинам остановил [процедуру] до 10 октября". <…> Уже издеваются, можно сказать», — рассуждает председатель правления СНТ «Приморье».







Корреспондент НГС направила в пресс-центр мэрии официальный запрос с просьбой уточнить, почему городские власти до сих пор не заключили договор с садоводами и когда это произойдёт.





На пикет возле Дома быта собрались больше десятка дачников





Акция протеста началась в 9 часов утра





Садоводы требуют, чтобы мэрия исполнила решение суда и предоставила им землю





В мае ещё одна группа дачников устроила пикет в Первомайском сквере — они выступили против создания мусорного полигона в районе села Ярское.

