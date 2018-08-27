«Хватит издеваться над пенсионерами»: десяток разгневанных дачников пришли с плакатами к Дому быта

Новосибирские садоводы вышли на акцию протеста против бездействия городских властей
Новосибирские садоводы вышли на акцию протеста против бездействия городских властей

Утром 27 августа больше десятка новосибирских дачников из СНТ «Приморье» вышли на пикет к Дому быта, чтобы выразить свой протест против бездействия городских чиновников.


Пикет начался в 9:00 — он проходит возле дома № 50 на Красном проспекте, где работает департамент земельных и имущественных отношений мэрии. Собравшиеся развернули плакаты с надписями: «Садовые участки — садоводам!», «Закон и суд на нашей стороне!», «Хватит издеваться над пенсионерами!» и другими слоганами похожего содержания.


Как пояснил корреспонденту НГС председатель правления СНТ «Приморье» Сергей Горбунов, поводом для акции протеста стало то, что департамент земельных и имущественных отношений не исполняет вступившее в силу решение арбитражного суда Новосибирской области. Это решение обязывает мэрию передать членам СНТ «Приморье» участок муниципальной земли, на котором расположены их огороды и летние строения. 


Горбунов утверждает, что земля должна быть передана садоводам безвозмездно на пять лет (в решении арбитража от 25 октября 2017 года, размещенного в системе «Электронное правосудие», этих деталей нет). Председатель правления СНТ рассчитывает, что за это время дачники могли бы привести в порядок дороги в обществе и оформить участки в собственность.


По словам председателя, в начале 1990-х годов землю для СНТ «Приморье» предоставило село Ленинское — тогда это была ещё его территория. Но впоследствии эта земля перешла Новосибирску и стала частью Советского района. Нашёлся инвестор, который запланировал построить на этом месте жильё. И когда садоводы захотели оформить участки в собственность, то столкнулись с отказом.


«Когда мы начали их оформлять — уже в нулевых годах — мэрия нам начала отказывать, начала затягивать, и эти суды длились, длились 12 лет. В итоге мы <…> в 2017 году выигрываем все суды. Мэрия проигрывает апелляцию, кассацию. Им отказывают в Верховном суде. Уже все говорят: подпишите договор [передачи земли садоводам], а они не подписывают. Каждый раз находят какие-то отговорки. На сегодняшний день нам суд уже говорит: хорошо, подавайте новый иск — на принуждение к исполнению решения, представляете?» — описал ситуацию Сергей Горбунов.


По его словам, мэрия нашла предлог для того, чтобы оттянуть исполнение решения. 


«Они в своё время <…> поменяли на нашей земле разрешённое использование — с дачного на малоэтажную застройку в связи с тем, что был инвестор, [который] хотел там делать жилой комплекс. Соответственно, мы опять всё это дело оспорили в 2015-м году, есть решение [городского] совета депутатов внести изменения в Росреестр. Но мэрия с 2015 года опять же это решение не исполнила. И сейчас она нам говорит: "Вот мы внесём изменения в Росреестр и тогда с вами заключим договор". Мы у них сейчас спрашиваем: когда конкретно внесете в Росреестр изменения? Они нам отвечают: <…> "Росреестр по непонятным причинам остановил [процедуру] до 10 октября". <…> Уже издеваются, можно сказать», — рассуждает председатель правления СНТ «Приморье».


Корреспондент НГС направила в пресс-центр мэрии официальный запрос с просьбой уточнить, почему городские власти до сих пор не заключили договор с садоводами и когда это произойдёт.


На пикет возле Дома быта собрались больше десятка дачников
На пикет возле Дома быта собрались больше десятка дачников


Акция протеста началась в 9 часов утра
Акция протеста началась в 9 часов утра


Садоводы требуют, чтобы мэрия исполнила решение суда и предоставила им землю
Садоводы требуют, чтобы мэрия исполнила решение суда и предоставила им землю


В мае ещё одна группа дачников устроила пикет в Первомайском сквере — они выступили против создания мусорного полигона в районе села Ярское.

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