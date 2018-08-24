Машину новосибирца залило цементом, пока он был в командировке
Новосибирец припарковал машину у дома в Октябрьском районе Новосибирска и уехал в командировку. Вернувшись из командировки, он увидел, что его авто заляпано строительным бетоном.
Инцидент произошёл у дома
«Во вторник я приехал. Машину поставил в парковочный карман у дома. Это было около 22:00. Улетел в командировку в Москву, пробыл там день. Прилетел в четверг утром. Отоспался, собрался ехать на работу, а у меня машина в бетоне», — рассказал корреспонденту НГС хозяин машины Павел Стецюк.
По словам мужчины, бетон попал на его автомобиль со стройки, которая ведётся неподалёку.
«Это на Добролюбова, 162/1 идёт стройка уже несколько лет. Я начал искать прораба, он меня отправил в офис компании. Я поднялся в офис, он находится в этом же доме. Дождался руководства компании "НСК-Строй" в офисе, предъявил им претензию. Но мне сказали, что я сам припарковался у стройки и это не их вина. <…> Я вчера вызвал полицию, они всё оформили. Потом я поехал на автомойку, там крупные пятна с машины ушли. Не знаю, снимет ли следы полировка. Если нет, то придётся перекрашивать машину. Сделаю оценку всего этого и буду судиться», — добавил Павел.
Получить оперативный комментарий по рабочему телефону строительной компании не удалось. Корреспондент НГС направил запрос на электронную почту компании с просьбой прокомментировать ситуацию.
Утром 23 июля в центре Новосибирска провалился асфальт — в яму ушла припаркованная «Хонда». Автомобиль вытягивали из провала при помощи крана.
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Александр Сильченко
Фото предоставлено Павлом Стецюком