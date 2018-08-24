Машину новосибирца залило цементом, пока он был в командировке

Автомобиль стоял в парковочном кармане у дома

Новосибирец припарковал машину у дома в Октябрьском районе Новосибирска и уехал в командировку. Вернувшись из командировки, он увидел, что его авто заляпано строительным бетоном.







Инцидент произошёл у дома № 162 на улице Добролюбова. По словам хозяина автомобиля Павла Стецюка, он припарковал автомобиль вечером понедельника.





«Во вторник я приехал. Машину поставил в парковочный карман у дома. Это было около 22:00. Улетел в командировку в Москву, пробыл там день. Прилетел в четверг утром. Отоспался, собрался ехать на работу, а у меня машина в бетоне», — рассказал корреспонденту НГС хозяин машины Павел Стецюк.





Оттирать бетон пришлось при помощи специальной химии





По словам мужчины, бетон попал на его автомобиль со стройки, которая ведётся неподалёку.





«Это на Добролюбова, 162/1 идёт стройка уже несколько лет. Я начал искать прораба, он меня отправил в офис компании. Я поднялся в офис, он находится в этом же доме. Дождался руководства компании "НСК-Строй" в офисе, предъявил им претензию. Но мне сказали, что я сам припарковался у стройки и это не их вина. <…> Я вчера вызвал полицию, они всё оформили. Потом я поехал на автомойку, там крупные пятна с машины ушли. Не знаю, снимет ли следы полировка. Если нет, то придётся перекрашивать машину. Сделаю оценку всего этого и буду судиться», — добавил Павел.





Получить оперативный комментарий по рабочему телефону строительной компании не удалось. Корреспондент НГС направил запрос на электронную почту компании с просьбой прокомментировать ситуацию.





Утром 23 июля в центре Новосибирска провалился асфальт — в яму ушла припаркованная «Хонда». Автомобиль вытягивали из провала при помощи крана.

