Авария парализовала движение трамваев на Сибиряков-Гвардейцев

Столкнувшиеся автомобили перекрыли трамвайные пути

Вечером 24 августа на улице Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе Новосибирска столкнулись ВАЗ-2107 и RAV4 — из-за аварии встали трамваи.







Авария случилась около 18:10 недалеко от остановки «Вертковская».





«ВАЗ-2107 и RAV4 двигались по улице Сибиряков-Гвардейцев со стороны Немировича-Данченко в сторону Вертковской. RAV4 ехал по трамвайным путям попутного направления, водитель ВАЗа — по третьему ряду. У дома № 34 водитель ВАЗа стал перестраиваться на трамвайные пути, чтобы затем повернуть налево, не увидел RAV4 и совершил столкновение», — описали ситуацию аварийные комиссары «Автоспас».





По информации аваркомов, в столкновении никто не пострадал, но столкнувшиеся машины парализовали движение трамваев.





Согласно данным онлайн-карты ЦУГАЭТ, на улице Сибиряков-Гвардейцев скопилось несколько трамваев маршрутов № 3, 9, 10, 16 и 18.





На Сибиряков-Гвардейцев скопилось несколько трамваев





Ночью 24 августа в центре Новосибирска в аварию попал автомобиль вневедомственной охраны — в него врезался ехавший сзади ВАЗ.

