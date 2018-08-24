Авария парализовала движение трамваев на Сибиряков-Гвардейцев

Столкнувшиеся автомобили перекрыли трамвайные пути
Столкнувшиеся автомобили перекрыли трамвайные пути

Вечером 24 августа на улице Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе Новосибирска столкнулись ВАЗ-2107 и RAV4 — из-за аварии встали трамваи.


Авария случилась около 18:10 недалеко от остановки «Вертковская».


«ВАЗ-2107 и RAV4 двигались по улице Сибиряков-Гвардейцев со стороны Немировича-Данченко в сторону Вертковской. RAV4 ехал по трамвайным путям попутного направления, водитель ВАЗа — по третьему ряду. У дома № 34 водитель ВАЗа стал перестраиваться на трамвайные пути, чтобы затем повернуть налево, не увидел RAV4 и совершил столкновение», — описали ситуацию аварийные комиссары «Автоспас».


По информации аваркомов, в столкновении никто не пострадал, но столкнувшиеся машины парализовали движение трамваев.


Согласно данным онлайн-карты ЦУГАЭТ, на улице Сибиряков-Гвардейцев скопилось несколько трамваев маршрутов № 3, 9, 10, 16 и 18.


На Сибиряков-Гвардейцев скопилось несколько трамваев
На Сибиряков-Гвардейцев скопилось несколько трамваев


Ночью 24 августа в центре Новосибирска в аварию попал автомобиль вневедомственной охраны — в него врезался ехавший сзади ВАЗ.

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