Авария парализовала движение трамваев на Сибиряков-Гвардейцев
Вечером 24 августа на улице Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе Новосибирска столкнулись ВАЗ-2107 и RAV4 — из-за аварии встали трамваи.
Авария случилась около 18:10 недалеко от остановки «Вертковская».
«ВАЗ-2107 и RAV4 двигались по улице Сибиряков-Гвардейцев со стороны Немировича-Данченко в сторону Вертковской. RAV4 ехал по трамвайным путям попутного направления, водитель ВАЗа — по третьему ряду. У дома
По информации аваркомов, в столкновении никто не пострадал, но столкнувшиеся машины парализовали движение трамваев.
Согласно данным онлайн-карты ЦУГАЭТ, на улице Сибиряков-Гвардейцев скопилось несколько трамваев маршрутов № 3, 9, 10, 16 и 18.
Ночью 24 августа в центре Новосибирска в аварию попал автомобиль вневедомственной охраны — в него врезался ехавший сзади ВАЗ.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе ВКонтакте.
Александр Сильченко
Фото vk.com/avtospasrus (1), скриншот maps.nskgortrans.ru (2)