Трое в масках напали на охранника и подожгли зал с игровыми автоматами в Новосибирске

Трое мужчин подожгли павильон с автоматами в здании на улице Гурьевской
Трое мужчин подожгли павильон с автоматами в здании на улице Гурьевской

Мужчины в масках подожгли павильон с игровыми автоматами в доме № 55 по улице Гурьевской в Октябрьском районе Новосибирска. 


«Трое граждан зашли в помещение к охраннику, из баллончика брызнули в лицо, пока непонятно чем, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО. — И совершили поджог. Пострадала мебель, два стула обгорели. И компьютер администратора. По данному факту сотрудники полиции № 6 "Октябрьский" проводят доследственную проверку». 


По информации областного управления МВД, нападение произошло рано утром 24 августа, около 4:10.


По информации отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по НСО, охранник был госпитализирован в больницу с химическим ожогом роговицы глаз. 


«Пока был опрошен один человек, — пояснили в полиции. — Это администратор, которая там находилась. Она пояснила, что [незадолго] до происшествия произошёл бытовой конфликт посетителей с охранниками. Она считает, что эти же граждане вернулись, брызнули в лицо охраннику и подожгли мебель». 


В апреле в центре Новосибирска возле диско-бара «Синий иней» охранники в масках избили новосибирца. Сама драка не попала на камеры, но в ЧОП заверили, что все причастные к инциденту больше не будут работать в баре.

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