Засада на дороге: автоинспекторы и приставы с секретным прибором арестовали «Газель»

За последние семь месяцев автоинспекторы поймали больше 10 тысяч должников
За последние семь месяцев автоинспекторы поймали больше 10 тысяч должников

Новосибирские автоинспекторы и приставы устроили в Заельцовском районе засаду на должников — проверяющим попались пятеро должников.


Операция «Дебитор» проходила на перекрёстке 1-го Мочищенского и Дачного шоссе, сообщили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.


Ловить нарушителей помогал прибор «Дорожный пристав», который считывает госномера и вычисляет из общего потока машины, принадлежащие должникам.


«Среди проверенных граждан пять человек оказались должниками. У одного из должников арестовали "Газель"», — коротко рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов.


По информации новосибирской Госавтоинспекции, за 7 месяцев в Новосибирской области больше 10 тысяч человек привлекли к административной ответственности за неуплату штрафов.


В такие рейды на Мочищенское шоссе приставы и автоинспекторы выходят регулярно. Одна из последних операций прошла во второй половине мая: тогда проверяющие задержали водителя «Лексуса» с миллионным долгом.

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