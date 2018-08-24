Брал «айфоном» и деньгами: бывшего полицейского отдали под суд за взятку в 1,4 миллиона

Сейчас бывший полицейский содержится под стражей

В Новосибирске пойдёт под суд бывший полицейский, которого обвиняют в получении взяток на 1,4 миллиона рублей.







По версии следствия, в 2016 году оперуполномоченный отдела полиции № 8 «Кировский» предложил сотрудничество работнику сферы азартных игр. Полицейский пообещал, что будет предупреждать его об облавах на игорные заведения. За это собеседник должен был ежемесячно давать полицейскому взятки — по 100 тысяч рублей за каждое заведение, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.







«Во исполнение достигнутой договорённости обвиняемый в течение 2016 года получил от этого лица взятку — деньгами в общей сумме более 1,4 миллиона рублей и мобильным телефоном iPhone 5S стоимостью 23 990 рублей, за что периодически снабжал взяткодателя служебной информацией о планирующихся проверках игорных заведений», — описали дело в облпрокуратуре.







Теперь 33-летний мужчина пойдёт под суд — его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Сегодня, 24 августа, заместитель прокурора области Андрей Турбин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Рассмотрит его Центральный районный суд Новосибирска.







В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС пояснили, что обвиняемого уже уволили из полиции «за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел». Это произошло в феврале 2018 года.





«Противозаконная деятельность данного сотрудника была выявлена службой собственной безопасности ГУ МВД России по Новосибирской области», — уточнили в полиции.





Сейчас обвиняемый содержится под стражей, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.







Ранее начальник УМВД по Новосибирску Юрий Горчаков назвал среднюю сумму взятки в городе — за год она выросла в 2,5 раза.

