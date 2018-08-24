Брал «айфоном» и деньгами: бывшего полицейского отдали под суд за взятку в 1,4 миллиона
В Новосибирске пойдёт под суд бывший полицейский, которого обвиняют в получении взяток на 1,4 миллиона рублей.
По версии следствия, в 2016 году оперуполномоченный отдела полиции
«Во исполнение достигнутой договорённости обвиняемый в течение 2016 года получил от этого лица взятку — деньгами в общей сумме более 1,4 миллиона рублей и мобильным телефоном iPhone 5S стоимостью
Теперь 33-летний мужчина пойдёт под суд — его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Сегодня, 24 августа, заместитель прокурора области Андрей Турбин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Рассмотрит его Центральный районный суд Новосибирска.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС пояснили, что обвиняемого уже уволили из полиции «за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел». Это произошло в феврале 2018 года.
«Противозаконная деятельность данного сотрудника была выявлена службой собственной безопасности ГУ МВД России по Новосибирской области», — уточнили в полиции.
Сейчас обвиняемый содержится под стражей, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Ранее начальник УМВД по Новосибирску Юрий Горчаков назвал среднюю сумму взятки в городе — за год она выросла в 2,5 раза.
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Ольга Хмелевская
Фото Ольги Бурлаковой