Люди жаловались: власти Кудряшей объяснили снос детских площадок

Вместо снесённых качелей будет не парковка, а место для активного отдыха детей и подростков, говорит глава Кудряшей

Власти посёлка Кудряшовский под Новосибирском объяснили снос детской площадки — накануне один из жителей снял на видео работающую строительную технику, которая, по его словам, уничтожила единственные детские площадки на весь Кудряшовский.





«Площадки — не единственные, площадки в каждом дворе есть. Сносим, потому что реконструкция идёт, у девятого дома — новые формы будут. Старую горку убрали, потому что она была старая, аварийная, деревянная. Ей было уже больше десяти лет <…> Помимо площадок у нас еще есть тренажёры в двух дворах, новые тренажёры, спортивные. Я не знаю, почему так люди реагируют», — рассказала корреспонденту НГС глава Кудряшовского сельсовета Наталья Дорофеева.







По словам главы сельсовета, на детской площадке возле дома № 9 на улице Октябрьская появится чёткое разделение на детскую и подростковую зону, а футбольное поле получит новое резиновое покрытие и ловушки для мячей.







«Вторая площадка, между 12-м, 13-м, 11-м и 10-м домами — [по ней] жалобы были на металлическую качелю. Она старая-старая, с металлическими уголками, и ребятишки травмировались. Поэтому качелю убрали, на этом месте теперь разровняли планировку, делают волейбольную площадку», — объяснила Наталья Дорофеева.







Все работы, по словам Натальи Дорофеевой, в том числе по установке волейбольной площадки, планируют закончить к 9 сентября, когда в Кудряшовском отметят день посёлка.







В начале недели под Новосибирском произошел ещё один инцидент с детской площадкой — депутат Краснообска спилил качели у детского садика из-за их аварийности. И поставил в своём дачном посёлке.

