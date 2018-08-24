С ТЭЦ-2 пропала вывеска «Сибирской генерирующей компании»

Со здания ТЭЦ-2 в Ленинском районе Новосибирска сняли вывеску «Сибирской генерирующей компании».







Логотип СГК убрали 24 августа





«Сейчас мы ведём согласование новой вывески, планируем установить её в сентябре. При оформлении производственных объектов в приоритете у "Сибирской генерирующей компании" — размещение полного названия, тем более в новом для СГК регионе присутствия. Но вывеска с использованием полного наименования сложно читалась с близлежащих транспортных магистралей. <…> Решено было рассмотреть использование сокращенного названия и увеличение размеров символов на вывеске», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе энергокомпании.





Логотип СГК появился на ТЭЦ-2 в мае, а до этого там красовалось название компании «СИБЭКО»





Логотип СГК на ТЭЦ-2 появился в конце мая, после того как «Сибирская генерирующая компания» закрыла сделку по приобретению контрольного пакета акций «СИБЭКО» в феврале этого года.







В мае директором местного филиала СГК стал начальник городского департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Андрей Колмаков. После покупки «СИБЭКО» новыми владельцами было принято решение о переводе городских ТЭЦ на бурый уголь.