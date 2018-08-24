По ночам звёзды видно: у новосибирца в квартире отвалился кусок стены

С этой дырой новосибирцы жили с начала лета

У жителей дома на 1-м переулке Римского-Корсакова, 18 в Ленинском районе Новосибирска разрушилась часть стены — коммунальщики начали заделывать дыру только на днях, хотя с ней дом живёт с начала лета.





Двухэтажный деревянный дом построен в 1942 году. Его износ, по информации сайта фонда модернизации ЖКХ, уже превышает 70%. Андрей Сухоруков живёт в доме 10 лет, но не мог вспомнить ни одного капитального ремонта. Из-за дождей и дырявой крыши брус, из которого сложен дом, гниёт, а перекрытия рушатся. А в начале лета упал и потолок, рассказал жилец дома.







«Обрушение потолка произошло 14 июня этого года. Дом — двухэтажный, деревянный. Крыша была в аварийном состоянии, соответственно, все дожди через чердак протекали к нам в квартиру. Неоднократно обращались и в управляющую компанию с этим вопросом и оставляли заявки по поводу ремонта, но в результате произошло обрушение потолка», — рассказал житель дома Андрей Сухоруков.





Так выглядел потолок в ванной комнате семьи Сухоруковых два дня назад





По словам Андрея Сухорукова, после обрушения в июне семья начала обращаться во все инстанции — в отдел по энергетике и ЖКХ Ленинского района, в мэрию города, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства, но результата это не дало.







«В результате долгих рассмотрений нам было отказано в признании дома аварийным, пришло письмо. На капитальный ремонт средства департаментом тоже не были выделены <…> Вчера буквально управляющая компания своими силами, насколько я знаю, за счет средств депутата [горсовета Дмитрия] Червова, он какие-то средства выделил, они начали ремонт по устранению аварии — старый брус до того спрел, что рассыпается в руках», — рассказал Андрей Сухоруков.







Прогнивший брус заменили на новый, но проблемы не только в одном конкретном перекрытии





В управляющей компании «Жилой квартал» корреспонденту НГС рассказали, что денег на капитальный ремонт этого дома нет.







«Там происходит ремонт <…> Там стены гнилые, мы восстанавливаем какую-то часть, меняем перекрытие, делаем ремонт. Ничего там страшного нет, сам собственник в курсе, и администрация, и мэрия — все в курсе. <…> Это поддерживающий, текущий ремонт. Если капитальный ремонт делать, то эти дома, по идее, нужно сносить — они 42-го года постройки. Но, к сожалению, дома эти пока стоят, но вы же сами знаете, какая ситуация сейчас в стране и в городе», — рассказали в приёмной управляющей компании.







Разрушение кирпичной кладки, деформация пола, следы гниения и разрушения карниза — это только одни из многих проблем, с которыми вынуждены мириться жильцы дома № 18





Несмотря на множественные разрушения дома, признать его аварийным не могут — он входит в территорию комплексного устойчивого развития





По словам местного жителя Андрея Сухорукова, дом аварийным не признают, а большинство его жителей — пенсионеры.







«На мой взгляд, условия не просто аварийные, а опасные для проживания. <…> В таком состоянии находится не только в одной комнате перекрытие — это практически весь дом. У нас эта плесень, чернота перешла в соседние комнаты, единственное, что спасло, не обвалилось, — то, что штукатурка удержалась за счет того, что на стенах и потолке обои, это её сдерживает. Также трещины многочисленные идут к другой комнате», — описал свою жизнь в доме на 1-м переулке Римского-Корсакова владелец квартиры.







Фрагмент потолка одной из комнат квартиры Сухоруковых





Корреспондент НГС направила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, но ответа пока не получила.







Проблемы возникают не только при признании домов аварийными, но и после. Так, в 2016 году жильцам аварийного дома предложили переехать в новый, но оказалось, что его не существует.