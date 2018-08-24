На берег Обского моря выбросило тело мужчины
Утром в пятницу, 24 августа, у берега Обского водохранилища в Советском районе Новосибирска обнаружили тело мужчины — его прибило к берегу течением.
«В акватории водохранилища было обнаружено тело мужчины. Личность не установлена. Из одежды на нём были плавки и футболка. Вещей на берегу не обнаружено, кто он такой — неизвестно, откуда принесло — непонятно. Скорее всего, купался в неположенном месте. Дальше будет видно, в чём причина. <…> Прибило его к нам течением. К нам сносит всё, что попадает в водохранилище», — рассказал корреспонденту НГС начальник отдела ГО и ЧС Советского района Юрий Перязев.
По его словам, тело мужчины обнаружили на берегу недалеко от Центрального пляжа.
В следственном управлении СК России по Новосибирской области информацию подтвердили.
«Около 4:00 утра к берегу пляжа "Звезда" прибило тело мужчины на вид 40–45 лет. В настоящий момент личность не установлена. Сейчас проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств», — добавили в пресс-службе ведомства.
Спасатели напоминают новосибирцам, что нельзя купаться в тёмное время суток, а также в местах, которые не предназначены для этого. Также спасатели не рекомендуют заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и купаться в холодную погоду.
В начале июля в Обском море недалеко от посёлка Тула перевернулась лодка, в которой находились пять человек, — людей смогли спасти местные жители, оказавшиеся рядом.
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Александр Сильченко
Фото из архива НГС