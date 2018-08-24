В Новосибирске начали торговать опятами

За маленькое ведро просят 200 рублей
За маленькое ведро просят 200 рублей

На рынках в Новосибирске начали продавать опята, которые уже выросли в лесах.


Корреспондент НГС нашёл продавщицу опят на Центральном рынке. Женщина рассказала, что продаёт маленькое ведро грибов за 200 рублей. Где она собрала грибы, продавщица говорить отказалась.


Сезон опять начинается в августе, а собирать их можно почти до самой зимы. Прошлой осенью НГС рассказывал, где в Новосибирской области лучше всего собирать опята и как отличить их от поганок.

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