Над Новосибирском пролетел праздничный истребитель

Истребитель пролетел над правым берегом в первом часу дня
Истребитель пролетел над правым берегом в первом часу дня

Днём 24 августа в небо над Дзержинским районом Новосибирска поднялся истребитель.


Видео, на котором запечатлён полёт истребителя, в редакцию НГС прислал читатель. Он пояснил, что снял эти кадры около 13:00 от дома № 50/1 по улице Народной в Калининском районе. По предположению очевидца, появление самолёта над Дзержинским районом связано с тем, что авиазавод имени Чкалова сегодня празднует свой день рождения.


В пресс-службе авиазавода на звонки корреспондента НГС никто не ответил.


В группе авиазавода имени Чкалова в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что 24 августа на предприятии проходят праздничные мероприятия, посвящённые Дню Воздушного флота России. В том числе в программе заявлено авиашоу.



Боевые истребители летают над Новосибирском с начала недели — это связано с проверкой боеготовности, которую устроил военным президент России Владимир Путин. Накануне вечером полёты военных над Новосибирском значительно участились — из-за этого несколько гражданских рейсов улетели на запасной аэродром в Барнаул.

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