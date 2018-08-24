Над Новосибирском пролетел праздничный истребитель
Днём 24 августа в небо над Дзержинским районом Новосибирска поднялся истребитель.
Видео, на котором запечатлён полёт истребителя, в редакцию НГС прислал читатель. Он пояснил, что снял эти кадры около 13:00 от дома
В пресс-службе авиазавода на звонки корреспондента НГС никто не ответил.
В группе авиазавода имени Чкалова в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что 24 августа на предприятии проходят праздничные мероприятия, посвящённые Дню Воздушного флота России. В том числе в программе заявлено авиашоу.
Боевые истребители летают над Новосибирском с начала недели — это связано с проверкой боеготовности, которую устроил военным президент России Владимир Путин. Накануне вечером полёты военных над Новосибирском значительно участились — из-за этого несколько гражданских рейсов улетели на запасной аэродром в Барнаул.
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Ольга Хмелевская
Скриншот видео
Видео читателя НГС