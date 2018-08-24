Над Новосибирском пролетел праздничный истребитель

Истребитель пролетел над правым берегом в первом часу дня

Днём 24 августа в небо над Дзержинским районом Новосибирска поднялся истребитель.







Видео, на котором запечатлён полёт истребителя, в редакцию НГС прислал читатель. Он пояснил, что снял эти кадры около 13:00 от дома № 50/1 по улице Народной в Калининском районе. По предположению очевидца, появление самолёта над Дзержинским районом связано с тем, что авиазавод имени Чкалова сегодня празднует свой день рождения.







В пресс-службе авиазавода на звонки корреспондента НГС никто не ответил.





В группе авиазавода имени Чкалова в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что 24 августа на предприятии проходят праздничные мероприятия, посвящённые Дню Воздушного флота России. В том числе в программе заявлено авиашоу.











Боевые истребители летают над Новосибирском с начала недели — это связано с проверкой боеготовности, которую устроил военным президент России Владимир Путин. Накануне вечером полёты военных над Новосибирском значительно участились — из-за этого несколько гражданских рейсов улетели на запасной аэродром в Барнаул.