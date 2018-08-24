Чиновники устроили облаву на таксистов — поймали только одного

Таксиста, который работал без лицензии, задержали

Министерство транспорта Новосибирской области решило отловить нелегальных таксистов в Кировском районе областного центра. Без лицензии работал только один таксист — его задержали.







Рейд проходил в среду, 22 августа. Представители минтранса Новосибирской области работали совместно с полицейскими и сотрудниками ГИБДД.





«За осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) в ходе рейда был задержан один человек. На него составлен административный протокол по части 2 статьи 14.1 КоАП РФ, который будет передан в суд для принятия решения. Данная статья предусматривает уплату административного штрафа в размере от 2000 до 2500 рублей», — сообщили в областном министерстве транспорта.





В министерстве транспорта также отметили, что подобные проверки будут проводиться регулярно не только в городе, но и в населённых пунктах Новосибирской области.





О том, как проходит спецоперация по выявлению нетрезвых водителей, корреспондент НГС рассказывал в фоторепортаже: тогда дежурство закончилось погоней за пьяным лихачом по ночным улицам.

