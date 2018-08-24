В Новосибирске появились «умные» светофоры — ими управляют люди

На улице Станционной в Ленинском районе Новосибирска заработала новая система светофоров — на первом этапе диспетчеры будут регулировать движение транспорта в зависимости от интенсивности потока, затем подключат искусственный интеллект. В новый режим светофоры перевели в четверг в 17:00, сообщили в мэрии.





Транспортные потоки на Станционной в ближайшие дни будет регулировать диспетчер





«Сейчас 11 светофорных объектов, 22 камеры, порядка 22 датчиков контроля движения. Сейчас система будет работать в диспетчерском режиме. Искусственный интеллект планируется внедрить несколько позднее, когда система увеличится в масштабах, — рассказал Павел Копысов, руководитель сервисов компании Softline, которая разработала проект. — Система анализирует дорожный трафик, его скорость, его напряжённость, величину "хвостов" дорожных. Исходя из этого, она строит модель и пытается эту модель привести к нормальному состоянию. Уравновесить скорость, сократить количество торможений и ускорений. Соответственно, после этого она уже перестраивает светофорный объект».





Первые результаты работы представят на предстоящем форуме «Технопром»





По его словам, чтобы система стала полностью автоматизированной, нужно провести более длительный анализ. Пока данные собирали всего лишь около месяца. Предполагается, что новая система светофоров позволит увеличить скорость в среднем на 15%, проходимость потока — на 20%.





В ближайшие выходные появятся первые данные о работе системы. «Она будет работать в тестовом режиме в субботу и в воскресенье. Я думаю, на "Технопроме" мы уже дадим результат», — предположил начальник департамента промышленности и предпринимательства Александр Люлько. Систему «умных» светофоров, по его словам, установили на Станционной, так как это одна из самых загруженных магистралей города.





Полностью система станет автоматизированной, когда специалисты получат больше данных о транспортных потоках на Станционной





Новые светофоры работают на участке от остановки «Завод медпрепаратов» до площади Энергетиков общей протяжённостью 5,5 километра.







К концу лета новосибирцы должны заметить результаты ремонта дорог по программе БКД. Правда, иногда дорожники слишком стараются и делают лишние бордюры, как это случилось на улице Русской.