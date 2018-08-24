Новосибирским школьникам и студентам разрешили ездить в электричках за полцены

Студенты смогут ездить со скидкой до конца следующего июня
Студенты смогут ездить со скидкой до конца следующего июня

С началом учебного года в пригородных поездах Новосибирской области начнут действовать 50-процентные скидки для школьников и студентов.


«Льгота устанавливается с 1 сентября 2018 года и будет действовать до 15 июня 2019 года. Кроме того, студентам предоставляется дополнительный льготный период с аналогичной скидкой с 16 по 30 июня 2019 года», — сообщили в пресс-службе новосибирского региона ЗСЖД.


Для оформления билетов школьники должны будут предоставить справку учащегося с печатью, студенты — студенческий билет или билет учащегося очной формы обучения с отметкой о продлении на учебный год.


«Также в период с 1 сентября 2018 года до 15 июня 2019 года предоставляется скидка 100% школьникам сельской местности для проезда в школу и обратно к месту жительства на основании именного ученического билета с фотографией, выданного по спискам школы», — добавили в пресс-службе.

Прочтений: 2058
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (10)10
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено