Новосибирским школьникам и студентам разрешили ездить в электричках за полцены
С началом учебного года в пригородных поездах Новосибирской области начнут действовать 50-процентные скидки для школьников и студентов.
«Льгота устанавливается с 1 сентября 2018 года и будет действовать до 15 июня 2019 года. Кроме того, студентам предоставляется дополнительный льготный период с аналогичной скидкой с 16 по 30 июня 2019 года», — сообщили в пресс-службе новосибирского региона ЗСЖД.
Для оформления билетов школьники должны будут предоставить справку учащегося с печатью, студенты — студенческий билет или билет учащегося очной формы обучения с отметкой о продлении на учебный год.
«Также в период с 1 сентября 2018 года до 15 июня 2019 года предоставляется скидка 100% школьникам сельской местности для проезда в школу и обратно к месту жительства на основании именного ученического билета с фотографией, выданного по спискам школы», — добавили в пресс-службе.
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Елена Громкова
Фото из архива НГС