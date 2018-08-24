Новосибирским школьникам и студентам разрешили ездить в электричках за полцены

Студенты смогут ездить со скидкой до конца следующего июня

С началом учебного года в пригородных поездах Новосибирской области начнут действовать 50-процентные скидки для школьников и студентов.







«Льгота устанавливается с 1 сентября 2018 года и будет действовать до 15 июня 2019 года. Кроме того, студентам предоставляется дополнительный льготный период с аналогичной скидкой с 16 по 30 июня 2019 года», — сообщили в пресс-службе новосибирского региона ЗСЖД.





Для оформления билетов школьники должны будут предоставить справку учащегося с печатью, студенты — студенческий билет или билет учащегося очной формы обучения с отметкой о продлении на учебный год.







«Также в период с 1 сентября 2018 года до 15 июня 2019 года предоставляется скидка 100% школьникам сельской местности для проезда в школу и обратно к месту жительства на основании именного ученического билета с фотографией, выданного по спискам школы», — добавили в пресс-службе.

