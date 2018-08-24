Патруль Росгвардии попал в ДТП на Красном проспекте

Обе машины получили серьёзные повреждения

Ночью 24 августа в центре Новосибирска в аварию попал автомобиль вневедомственной охраны — в него врезался ехавший сзади ВАЗ.





Авария произошла в 1:45 на Красном проспекте, рассказала сотрудник отделения пропаганды управления ГИБДД Новосибирской области Евгения Табатчикова.



По её словам, 29-летний водитель ВАЗ-21140 ехал по Красному проспекту со стороны Ядринцевской в направлении Фрунзе и столкнулся с ехавшей впереди «Ладой Грантой».



Как видно на фотографиях, предоставленных очевидцем, попавшая в ДТП «Лада Гранта» принадлежит вневедомственной охране. Это корреспонденту НГС подтвердили и в пресс-службе управления Росгвардии по Новосибирской области.



«Сегодня ночью состав группы задержания, выполняя задачу по охране общественного порядка на территории Центрального района, следовал по улице Красный проспект со стороны площади Ленина в сторону улицы Фрунзе, с правым поворотом. И водитель автомобиля ВАЗ-2114, двигаясь в попутном направлении следом за служебным автомобилем Росгвардии, не справился с управлением, отвлёкся, возможно, в результате чего совершил столкновение со служебным автомобилем вневедомственной охраны», — сообщила начальник пресс-службы областного управления Росгвардии Ольга Табатчикова.



В свою очередь представитель Госавтоинспекции Евгения Табатчикова уточнила, что в ДТП пострадал 32-летний водитель «Гранты». «У него дисторсия шейного отдела позвоночника, <…> госпитализация не потребовалась», — добавила она.





Авария случилась во втором часу ночи





Автомобили экстренных служб достаточно часто попадают в аварии. Например, на этой неделе скорая помощь стала участником тройного ДТП на проспекте Дзержинского — в столкновении пострадал ребёнок.