Машина перевернулась на бок у съезда с Коммунального моста
Утром 24 августа на улице Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись три автомобиля — один из них перевернулся на бок.
В ДТП в начале десятого утра участвовали три автомобиля — Lexus RX 330, Honda Civic и Chevrolet Cruze. Из-за этого в районе площади Инженера Будагова собралась серьезная пробка. Скорость движения автомобилей, по данным сервиса Яндекс.Пробки, составляет около 3 километров в час.
«"Круз" летел со стороны Восхода, "Лексус" и "Цивик" стояли в левом ряду в сторону моста. "Круз" не справился с управлением, залетел на разделитель, ударился в "Лексус", перелетел через "Цивик" и встал на бок. МЧС проезжали мимо и достали его», — рассказал НГС очевидец происшествия Антон.
По информации спасателей, автомобиль МЧС ехал с вызова и оперативно оказался на месте — спустя минуту после сообщения о ДТП.
«Перевёрнутый автомобиль обесточили, извлекли одного пострадавшего, состояние удовлетворительное», — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Новосибирской области.
В начале августа в ДТП на Бердском шоссе столкнулись две иномарки — из-за них тогда собралась двухкилометровая пробка.
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Елизавета Милованова
Фото Анастасии Фатеевой
Видео Юлии Шипициной