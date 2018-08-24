Машина перевернулась на бок у съезда с Коммунального моста

Из-за перевернувшегося автомобиля собирается пробка

Утром 24 августа на улице Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись три автомобиля — один из них перевернулся на бок.





В ДТП в начале десятого утра участвовали три автомобиля — Lexus RX 330, Honda Civic и Chevrolet Cruze. Из-за этого в районе площади Инженера Будагова собралась серьезная пробка. Скорость движения автомобилей, по данным сервиса Яндекс.Пробки, составляет около 3 километров в час.





«"Круз" летел со стороны Восхода, "Лексус" и "Цивик" стояли в левом ряду в сторону моста. "Круз" не справился с управлением, залетел на разделитель, ударился в "Лексус", перелетел через "Цивик" и встал на бок. МЧС проезжали мимо и достали его», — рассказал НГС очевидец происшествия Антон.







По информации спасателей, автомобиль МЧС ехал с вызова и оперативно оказался на месте — спустя минуту после сообщения о ДТП.









«Перевёрнутый автомобиль обесточили, извлекли одного пострадавшего, состояние удовлетворительное», — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Новосибирской области.







В начале августа в ДТП на Бердском шоссе столкнулись две иномарки — из-за них тогда собралась двухкилометровая пробка.