Двух пассажиров автобуса увезли на скорой после ДТП на Титова

В ДТП пострадали два пассажира автобуса — их увезли на скорой

Утром 24 августа два пассажира автобуса пострадали в столкновении с «Ниссаном» в Ленинском районе Новосибирска.







Авария случилась в 9:00 на пересечении Тихвинской и Титова.







«Автобус № 60 двигался по маршруту — по Титова со стороны Троллейной в сторону площади Станиславского. Женщина в "Ниссане" — во встречном направлении, при повороте налево [она] не пропустила автобус, произошло столкновение», — сообщили аварийные комиссары «Автоспас».







По словам аваркомов, в ДТП пострадали два пассажира автобуса — пожилой мужчина и женщина, которая ударилась головой. Их увезла скорая помощь.







Сотрудник отделения пропаганды УГИБДД Новосибирской области Евгения Табатчикова рассказала корреспонденту НГС, что возле дома № 34 на Титова в 8:50 произошло столкновение, но подробностями этой аварии ведомство пока не располагает. Диспетчер ООО «Предприятие "СИБНИКМА"» подтвердила, что в аварию попал их автобус, но подробные комментарии давать отказалась и положила трубку.







Авария произошла на перекрёстке Тихвинской и Титова



