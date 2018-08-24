Двух пассажиров автобуса увезли на скорой после ДТП на Титова
Утром 24 августа два пассажира автобуса пострадали в столкновении с «Ниссаном» в Ленинском районе Новосибирска.
Авария случилась в 9:00 на пересечении Тихвинской и Титова.
«Автобус
По словам аваркомов, в ДТП пострадали два пассажира автобуса — пожилой мужчина и женщина, которая ударилась головой. Их увезла скорая помощь.
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Ольга Хмелевская
Фото vk.com/avtospasrus