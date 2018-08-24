Двух пассажиров автобуса увезли на скорой после ДТП на Титова

В ДТП пострадали два пассажира автобуса — их увезли на скорой
В ДТП пострадали два пассажира автобуса — их увезли на скорой

Утром 24 августа два пассажира автобуса пострадали в столкновении с «Ниссаном» в Ленинском районе Новосибирска.


Авария случилась в 9:00 на пересечении Тихвинской и Титова.


«Автобус № 60 двигался по маршруту — по Титова со стороны Троллейной в сторону площади Станиславского. Женщина в "Ниссане" — во встречном направлении, при повороте налево [она] не пропустила автобус, произошло столкновение», — сообщили аварийные комиссары «Автоспас».


По словам аваркомов, в ДТП пострадали два пассажира автобуса — пожилой мужчина и женщина, которая ударилась головой. Их увезла скорая помощь.


Сотрудник отделения пропаганды УГИБДД Новосибирской области Евгения Табатчикова рассказала корреспонденту НГС, что возле дома № 34 на Титова в 8:50 произошло столкновение, но подробностями этой аварии ведомство пока не располагает. Диспетчер ООО «Предприятие "СИБНИКМА"» подтвердила, что в аварию попал их автобус, но подробные комментарии давать отказалась и положила трубку.


Авария произошла на перекрёстке Тихвинской и Титова
Авария произошла на перекрёстке Тихвинской и Титова


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