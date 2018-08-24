На площади Ленина поставили огромный букет, поющий голосом Ольги Бузовой

На площади Ленина в Новосибирске появился двухметровый букет из живых цветов — из экспозиции периодически доносится музыка. 


Высота букета — больше двух метров
Высота букета — больше двух метров


«Он музыкальный у нас. Там играют песни Оли Бузовой. Простоит до 27-го числа», — рассказала PR-менеджер ТНТ-Новосибирск Екатерина Максимова.


По наблюдению корреспондента, утром 24 августа прохожие охотно фотографировались с букетом и пытались найти кнопку, чтобы включить музыку. «Включать ничего не надо. Нужно к нему просто подойти», — уточнила Максимова.


Из букета звучат песни Ольги Бузовой
Из букета звучат песни Ольги Бузовой


Букет собрали вчера, цель, по словам представителей канала, — привлечь внимание к новому шоу «Замуж за Бузову».



Два года назад внимание новосибирцев привлек огромный надувной слон оранжевого цвета, который поставили рядом с цирком

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