На площади Ленина поставили огромный букет, поющий голосом Ольги Бузовой
На площади Ленина в Новосибирске появился двухметровый букет из живых цветов — из экспозиции периодически доносится музыка.
«Он музыкальный у нас. Там играют песни Оли Бузовой. Простоит до 27-го числа», — рассказала PR-менеджер ТНТ-Новосибирск Екатерина Максимова.
По наблюдению корреспондента, утром 24 августа прохожие охотно фотографировались с букетом и пытались найти кнопку, чтобы включить музыку. «Включать ничего не надо. Нужно к нему просто подойти», — уточнила Максимова.
Букет собрали вчера, цель, по словам представителей канала, — привлечь внимание к новому шоу «Замуж за Бузову».
Два года назад внимание новосибирцев привлек огромный надувной слон оранжевого цвета, который поставили рядом с цирком.
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Анна Богданова
Фото автора
Видео Михаила Руднева