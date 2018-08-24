На площади Ленина поставили огромный букет, поющий голосом Ольги Бузовой

На площади Ленина в Новосибирске появился двухметровый букет из живых цветов — из экспозиции периодически доносится музыка.







Высота букета — больше двух метров





«Он музыкальный у нас. Там играют песни Оли Бузовой. Простоит до 27-го числа», — рассказала PR-менеджер ТНТ-Новосибирск Екатерина Максимова.







По наблюдению корреспондента, утром 24 августа прохожие охотно фотографировались с букетом и пытались найти кнопку, чтобы включить музыку. «Включать ничего не надо. Нужно к нему просто подойти», — уточнила Максимова.







Из букета звучат песни Ольги Бузовой





Букет собрали вчера, цель, по словам представителей канала, — привлечь внимание к новому шоу «Замуж за Бузову».









Два года назад внимание новосибирцев привлек огромный надувной слон оранжевого цвета, который поставили рядом с цирком.