В бассейне «Нептун» погиб рабочий — он упал в чашу без воды

Спасателей вызвали на место происшествия в половине 8-го вечера
Спасателей вызвали на место происшествия в половине 8-го вечера

Вечером 23 августа в Новосибирске в бассейне «Нептун» погиб рабочий — он сорвался с высоты.


На место происшествия в половине 8-го вечера вызвали спасателей МАСС.


«Мужчина при работах упал с высоты в бассейн, в котором не было воды. Чтобы извлечь его наверх, его надо было как-то укладывать, и сотрудники бассейна, кто на месте присутствовал, они не могли это сделать. Но пока мы ехали, видимо, подошли другие, и они общими усилиями сумели его поднять, передать отделу полиции», — рассказал корреспонденту НГС начальник муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин. 


В следственном управлении СК РФ по Новосибирской области подтвердили информацию о гибели рабочего.


«Предварительно установлено, что 23 августа 2018 года 44-летний мужчина, работающий сварщиком, в помещении бассейна "Нептун" проводил сварочные работы по замене труб отопления между крышей и навесным потолком. В ходе выполнения работ мужчина упал с 14-метровой высоты на кафельное покрытие пустого бассейна. От полученных телесных повреждений скончался на месте», — приводит свой официальный комментарий следственное управление.


Сейчас следователи начали уголовно-процессуальную проверку по признакам состава преступления по ч.2 ст. 143 УК РФ — нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть.


Представители бассейна «Нептун» отказались комментировать ситуацию до завершения расследования.

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