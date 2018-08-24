Пролетевшие над Новосибирском военные самолёты достигли востока России

МиГ-31, который видели над Новосибирском во вторник
МиГ-31, который видели над Новосибирском во вторник

Все военные самолёты, которые отправлялись через Новосибирскую область на учения в восточную часть России, достигли места назначения.


«Бомбардировщики Су-24, истребители-перехватчики МиГ-31БМ и штурмовики Су-25 из Челябинской области, Пермского и Красноярского краев перебазированы на оперативные аэродромы Восточного военного округа для участия в маневрах "Восток-2018". 


Экипажи преодолели более 4 тыс. километров, совершив несколько дозаправок во время переброски на аэродромах в Новосибирской области и Красноярском крае», — сообщает пресс-служба Центрального военного округа.


Также в сообщении отмечается, что переброшено около 30 самолётов.


Боевые самолёты начали летать над Новосибирском 21 августа. В тот же день ТАСС со ссылкой на министра обороны России Сергея Шойгу сообщило, что началась проверка по поручению президента и верховного главнокомандующего Владимира Путина.


«Глава Минобороны отметил, что в преддверии масштабных маневров "Восток-2018" на восточном театре военных действий проводится комплекс из 16 учений. По его словам, с 05:00 мск органы военного управления с соединениями и воинскими частями ЦВО, ВВО, ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации "приступили к выполнению мероприятий по приведению в высшие степени боевой готовности"», — передавало во вторник ТАСС. По информации агентства, проверка будет идти до 25 августа.


А накануне вечером полёты военных над Новосибирском значительно участились - и несколько гражданских рейсов улетели на запасной аэродром в Барнаул.

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