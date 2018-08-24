Пролетевшие над Новосибирском военные самолёты достигли востока России
Все военные самолёты, которые отправлялись через Новосибирскую область на учения в восточную часть России, достигли места назначения.
«Бомбардировщики Су-24, истребители-перехватчики МиГ-31БМ и штурмовики Су-25 из Челябинской области, Пермского и Красноярского краев перебазированы на оперативные аэродромы Восточного военного округа для участия в маневрах "Восток-2018".
Экипажи преодолели более 4 тыс. километров, совершив несколько дозаправок во время переброски на аэродромах в Новосибирской области и Красноярском крае», — сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Также в сообщении отмечается, что переброшено около 30 самолётов.
Боевые самолёты начали летать над Новосибирском 21 августа. В тот же день ТАСС со ссылкой на министра обороны России Сергея Шойгу сообщило, что началась проверка по поручению президента и верховного главнокомандующего Владимира Путина.
«Глава Минобороны отметил, что в преддверии масштабных маневров "Восток-2018" на восточном театре военных действий проводится комплекс из 16 учений. По его словам, с 05:00 мск органы военного управления с соединениями и воинскими частями ЦВО, ВВО, ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации "приступили к выполнению мероприятий по приведению в высшие степени боевой готовности"», — передавало во вторник ТАСС. По информации агентства, проверка будет идти до 25 августа.
А накануне вечером полёты военных над Новосибирском значительно участились - и несколько гражданских рейсов улетели на запасной аэродром в Барнаул.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и
видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова