У новосибирцев резко вырос интерес к меняющимся курсам доллара и евро

Вчера доллар прибавил около рубля, а евро — больше рубля
Вчера доллар прибавил около рубля, а евро — больше рубля

По итогам вчерашнего дня, 23 августа, жители Новосибирской области проявили большой интерес к динамике курса валют — это был самый популярный запрос в поисковой системе «Яндекс».


На втором месте в рейтинге запросов оказался футбольный матч между командами «Зенит» и «Мольде», сообщает сервис Яндекс.Терминал. На третьем месте — 75-летие Курской битвы, в связи с которым накануне новосибирцы принесли цветы к Монументу Славы.


Курс валют, который заинтересовал жителей региона, на этой неделе стал сильно меняться. В частности, вчера Центробанк поднял курс доллара с 67,61 рубля до 68,52 рубля, а евро — с 78,19 рубля до 79,25 рубля.


Это уже второй сильный скачок валют в августе, предыдущий произошёл в первой половине месяца.

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