Одевать или не одевать? Священники спорят, стоило ли укутывать статуи в новосибирском вузе

Покрывала на статуях появились накануне визита делегации РПЦ

Представители РПЦ разошлись во мнениях по поводу «переодевания» античных статуй в Новосибирском государственном университете архитектуры и дизайна (НГУАДИ).







Православный священник Всеволод Чаплин поддержал идею одетых скульптур, по его мнению, культ обнаженного тела должен восприниматься как постыдный, даже если связан с экспонатами в музее:





«Возрождение привело Европу, а потом и другие части света, к постепенному моральному и политическому самоубийству. Не имеет смысла возвращаться к культу обнаженного тела, царившему тогда. Возвращение к этому варварству, даже в какой-то культурной форме, — это возвращение к тому самоубийству, которое погубило языческий мир», — заявил священник Федеральному агентству новостей.





Мнение Чаплина не разделил известный церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш). Сначала он посчитал новость об инициативе новосибирских архитекторов фейком: «Сознаюсь, если бы вы не прислали ссылок и фотоснимков, я бы вам просто не поверил: разного рода "разводки" и "подколы" у нас ныне весьма популярны… Но факты таковы, и от них никуда не деться», — поделился священник с News.ru.





Отец Макарий также заявил, что такие инциденты формируют негативный имидж Русской православной церкви.





«Смотрите, мол, до какого глубокого маразма дошли православные попы: им уже скульптуры прикрывают тряпьем!» — рассказал священнослужитель.





Позицию иеромонаха Макария разделил председатель Синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.





«Пошли дурака молиться, он и лоб расшибет. Как-то переусердствовали организаторы. А в музеях мира тоже надо статуи накрывать, когда туда представители духовенства приходят на экскурсии? И кстати, почему только духовенство? Мирянам, значит, можно?» — сетует священник.







Днем 23 августа в НГУАДИ приходила делегация из епархии — работники вуза побоялись оскорбить чувства священнослужителей и задрапировали статуи обнаженных античных богов и героев. Священники посещали вуз в рамках форума «Новосибирск — город безграничных возможностей».