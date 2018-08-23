Toyota готовит к выходу новый Land Cruiser

Toyota Land Cruiser 200

Новый внедорожник Toyota Land Cruiser 200 девятого поколения появится летом 2020 года, сообщает издание Аuto.mail.ru. Land Cruiser останется рамным автомобилем, его габариты почти не изменятся.







«Длина заявлена на уровне 4950 мм, ширина — 1980 мм, высота — 1920 мм, колёсная база — 2850 мм», — сообщает издание характеристики машины. Новый Land Cruiser 200 станет только ниже, на 35 мм.







Автомобиль полностью лишится моторов V8 из-за экологических требований. Вместо них машина получит моторы V6 от флагманского седана Lexus LS, которые развивают на седане 422 л.с. Появятся изменения и во внешности — новые бамперы, оптика, молдинги. Напомним, в Новосибирске марку Toyota представляет один дилер, компания «Тойота центр Новосибирск Запад».







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