«Сфотай типа я упал»: новосибирцы подхватили странный флешмоб в Instagram

В социальных сетях становится популярным новый флешмоб — #fallingstars или #падающиезвезды. Для этого флешмоба люди делают фотографии, падая, например, у трапа самолета, как это сделал автор челленджа Андрей Ширман (DJ Smash). Идею подхватили Ксения Собчак, Яна Рудковская и Филипп Киркоров.







Теперь эстафету приняли и новосибирцы. Ради забавных фото сибиряки готовы валяться на полу в спортзале или на земле перед НОВАТом. НГС посмотрел, как это выглядит.







Например, блогер Анна Ямаева не стала отходить от канонов и сфотографировалась у трапа самолета.









Николай Сидоров отвлекся от футбольной игры и решил отдохнуть прямо у ворот.









Фитнес-тренер Елена Бобровская тоже устала от тренировок.









Ещё один тренер, Александр Кучин, упал прямо на штангу в спортзале.









Аниматор Дарья Зелёнкина просто дурачится на Алтае.









Консультант косметической фирмы Анастасия Зелёнкина не дошла до НОВАТа и упала рядом с машиной.









Ведущий мероприятий Алексей Шипелкин, несмотря на солидный костюм, упал рядом с новеньким американским мотоциклом.









Педагог Любовь Бекарева свалилась с шезлонга где-то на Алтае.









Другая отдыхающая, Юлия Трифонова, решила упасть в лазурный бассейн.









А Диана Коржова устала от работы в огороде и упала прямо в теплице (с лейкой в руках).









Во флешмобах участвуют даже проводницы поездов. Так, в день железнодорожника 50 новосибирских провониц поддержали всероссийскую акцию и станцевали перед вокзалом Новосибирск-Главный.