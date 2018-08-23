«Сфотай типа я упал»: новосибирцы подхватили странный флешмоб в Instagram

В социальных сетях становится популярным новый флешмоб — #fallingstars или #падающиезвезды. Для этого флешмоба люди делают фотографии, падая, например, у трапа самолета, как это сделал автор челленджа Андрей Ширман (DJ Smash). Идею подхватили Ксения Собчак, Яна Рудковская и Филипп Киркоров. 


Теперь эстафету приняли и новосибирцы. Ради забавных фото сибиряки готовы валяться на полу в спортзале или на земле перед НОВАТом. НГС посмотрел, как это выглядит.


Например, блогер Анна Ямаева не стала отходить от канонов и сфотографировалась у трапа самолета. 



Николай Сидоров отвлекся от футбольной игры и решил отдохнуть прямо у ворот. 



Фитнес-тренер Елена Бобровская тоже устала от тренировок. 



Ещё один тренер, Александр Кучин, упал прямо на штангу в спортзале. 



Аниматор Дарья Зелёнкина просто дурачится на Алтае. 



Консультант косметической фирмы Анастасия Зелёнкина не дошла до НОВАТа и упала рядом с машиной. 



Ведущий мероприятий Алексей Шипелкин, несмотря на солидный костюм, упал рядом с новеньким американским мотоциклом. 



Педагог Любовь Бекарева свалилась с шезлонга где-то на Алтае. 



Другая отдыхающая, Юлия Трифонова, решила упасть в лазурный бассейн. 



А Диана Коржова устала от работы в огороде и упала прямо в теплице (с лейкой в руках).



Во флешмобах участвуют даже проводницы поездов. Так, в день железнодорожника 50 новосибирских провониц поддержали всероссийскую акцию и станцевали перед вокзалом Новосибирск-Главный.

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