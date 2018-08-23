«Сфотай типа я упал»: новосибирцы подхватили странный флешмоб в Instagram
В социальных сетях становится популярным новый флешмоб — #fallingstars или #падающиезвезды. Для этого флешмоба люди делают фотографии, падая, например, у трапа самолета, как это сделал автор челленджа Андрей Ширман (DJ Smash). Идею подхватили Ксения Собчак, Яна Рудковская и Филипп Киркоров.
Теперь эстафету приняли и новосибирцы. Ради забавных фото сибиряки готовы валяться на полу в спортзале или на земле перед НОВАТом. НГС посмотрел, как это выглядит.
Например, блогер Анна Ямаева не стала отходить от канонов и сфотографировалась у трапа самолета.
Николай Сидоров отвлекся от футбольной игры и решил отдохнуть прямо у ворот.
Фитнес-тренер Елена Бобровская тоже устала от тренировок.
Ещё один тренер, Александр Кучин, упал прямо на штангу в спортзале.
Аниматор Дарья Зелёнкина просто дурачится на Алтае.
Консультант косметической фирмы Анастасия Зелёнкина не дошла до НОВАТа и упала рядом с машиной.
Ведущий мероприятий Алексей Шипелкин, несмотря на солидный костюм, упал рядом с новеньким американским мотоциклом.
Педагог Любовь Бекарева свалилась с шезлонга где-то на Алтае.
Другая отдыхающая, Юлия Трифонова, решила упасть в лазурный бассейн.
А Диана Коржова устала от работы в огороде и упала прямо в теплице (с лейкой в руках).
Во флешмобах участвуют даже проводницы поездов. Так, в день железнодорожника 50 новосибирских провониц поддержали всероссийскую акцию и станцевали перед вокзалом Новосибирск-Главный.
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Мария Вьюн
Фото Instagram