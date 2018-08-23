В небе только военные: из-за полётов истребителей новосибирские рейсы отправили в Барнаул

Проверка сил Центрального военного округа будет идти до 25 августа
Проверка сил Центрального военного округа будет идти до 25 августа

Вечером в четверг, 23 августа, над Новосибирском участились полёты самолетов Минобороны — из-за этого несколько рейсов улетели на запасной аэродром в Барнаул.


По наблюдению корреспондента НГС, полёты начались после 19:00 — истребители и бомбардировщики заходят на посадку в аэропорт Толмачёво практически каждые пять минут. 


В то же время на табло новосибирского аэропорта вечером появилась информация о задержках прибытия нескольких рейсов. 


По данным сервиса flghtradar24.com, несколько самолётов, летевших в Новосибирск, выполнили посадку в соседних аэропортах в Барнауле и Кемерово. Так, рейсы S7 Airlines № 3336 (Санкт-Петербург — Новосибирк) и 179 (Москва — Новосибирск) сели в барнаульском аэропорту имени Г.С. Титова. На момент публикации рейс № 179 уже вылетел из Алтайского края в сторону Новосибирской области. А рейс «Авроры» из Владивостока в Новосибирск № 5690 сделал три круга в южной части города, ожидая разрешения на посадку, свидетельствуют данные flghtradar24.com.


Военная авиация использует первую взлётно-посадочную полосу вместе с обычными пассажирскими самолётами, в то время как второй пользуется только гражданская авиация. 


Рейс 3336 из Санкт-Петербурга в Новосибирск приземлился в барнаульском аэропорту
Рейс 3336 из Санкт-Петербурга в Новосибирск приземлился в барнаульском аэропорту


В пресс-службе аэропорта Толмачёво от комментариев отказались. В группе информационного обеспечения Центрального военного округа корреспонденту НГС подтвердили, что полёты боевой авиации связаны с проверкой, которая проводится по поручению президента Владимира Путина. «Это в рамках учений. <...> В течение недели эти мероприятия проходят», — сообщили в ЦВО. В то же время перевод гражданских рейсов на другие аэродромы Западной Сибири военные не комментируют. 


Сегодня утром рейс из Норильска в Новосибирск совершил вынужденную посадку в Сургуте — авиакомпания объяснила это тем, что после взлёта на борту сработала сигнализация

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