В Кудряшовском снесли детскую площадку. Она была единственной на весь поселок

Ещё недавно здесь стояли качели и горка

В поселке Кудряшовский под Новосибирском сегодня вечером начали сносить вторую и, по словам жителей, единственную детскую площадку в поселке.







Первую детскую площадку, которая была около дома по улице Октябрьская, 9, по словам местного жителя Михаила Черноусова, снесли в начале этой недели — оставили лишь баскетбольную площадку, которую установил там депутат местного сельсовета Виктор Васильев пять лет назад.







«Где девятый дом — там песочница, грибок был, вкопанные колеса — с советских времен ещё», — рассказал Михаил Черноусов о том, что стояло на детской площадке.







Сносить вторую площадку неизвестные рабочие начали сегодня в 18:00.







«Горка была металлическая, тоже советская, песочница была. И решетка, на неё залазаешь — кольцо посередине. <…> А сегодня что-то шумит и шумит, шумит и шумит, — я выглядываю без задней мысли, смотрю — и у меня детскую площадку "дербанят"», — рассказал Михаил Черноусов.







Кроме этих двух детских площадок и спорткомплекса около школы, по словам Михаила, в посёлке больше площадок нет.







«Это, получается, двор 8-го и 9-го дома, а я — через дорогу, 10-й и 11-й дом — вот площадка. У нас в принципе в поселке больше площадок и нет», — подсчитал местный житель Михаил Черноусов.







Михаил Черноусов заснял то, как сносят площадку у его дома





Что будет на освободившемся месте, жители не знают, но опасаются, что там будут стоять машины.







«Я не знаю, что они там делают, но факт, что полплощадки снесли, и главное — автопогрузчик, небольшую грейдировку сделал. А если какой-то раскоп — какой погрузчик будет делать планирование?» — объясняет свою точку зрения Михаил.







В администрации опасения жителей не разделяют и объясняют, что снесли первую площадку из-за её опасности.





«Если это касается площадки возле девятого дома, то там просто планируется новые элементы, установка», — прокомментировала ситуацию сотрудница администрации Кудряшовского сельсовета, не пожелавшая назвать своё имя.







По словам чиновницы, вторую площадку, между домами 10 и 11, администрация поселка не трогала.





Так выглядит детская площадка около дома № 10 сейчас





Корреспондент НГС направил запрос в администрацию Кудряшовского сельсовета Новосибирской области, однако ответ оперативно получить не удалось.





В начале недели под новосибирском произошел ещё один инцидент с детской площадкой — депутат Краснообска спилил качели у детского садика из-за их аварийности. И поставил в своём дачном посёлке.