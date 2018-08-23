В Кудряшовском снесли детскую площадку. Она была единственной на весь поселок
В поселке Кудряшовский под Новосибирском сегодня вечером начали сносить вторую и, по словам жителей, единственную детскую площадку в поселке.
Первую детскую площадку, которая была около дома по улице Октябрьская, 9, по словам местного жителя Михаила Черноусова, снесли в начале этой недели — оставили лишь баскетбольную площадку, которую установил там депутат местного сельсовета Виктор Васильев пять лет назад.
«Где девятый дом — там песочница, грибок был, вкопанные колеса — с советских времен ещё», — рассказал Михаил Черноусов о том, что стояло на детской площадке.
Сносить вторую площадку неизвестные рабочие начали сегодня в 18:00.
«Горка была металлическая, тоже советская, песочница была. И решетка, на неё залазаешь — кольцо посередине. <…> А сегодня что-то шумит и шумит, шумит и шумит, — я выглядываю без задней мысли, смотрю — и у меня детскую площадку "дербанят"», — рассказал Михаил Черноусов.
Кроме этих двух детских площадок и спорткомплекса около школы, по словам Михаила, в посёлке больше площадок нет.
«Это, получается, двор 8-го и 9-го дома, а я — через дорогу, 10-й и 11-й дом — вот площадка. У нас в принципе в поселке больше площадок и нет», — подсчитал местный житель Михаил Черноусов.
Что будет на освободившемся месте, жители не знают, но опасаются, что там будут стоять машины.
«Я не знаю, что они там делают, но факт, что полплощадки снесли, и главное — автопогрузчик, небольшую грейдировку сделал. А если какой-то раскоп — какой погрузчик будет делать планирование?» — объясняет свою точку зрения Михаил.
В администрации опасения жителей не разделяют и объясняют, что снесли первую площадку из-за её опасности.
«Если это касается площадки возле девятого дома, то там просто планируется новые элементы, установка», — прокомментировала ситуацию сотрудница администрации Кудряшовского сельсовета, не пожелавшая назвать своё имя.
По словам чиновницы, вторую площадку, между домами 10 и 11, администрация поселка не трогала.
Корреспондент НГС направил запрос в администрацию Кудряшовского сельсовета Новосибирской области, однако ответ оперативно получить не удалось.
В начале недели под новосибирском произошел ещё один инцидент с детской площадкой — депутат Краснообска спилил качели у детского садика из-за их аварийности. И поставил в своём дачном посёлке.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Елизавета Милованова
Фото и видео Михаила Черноусова