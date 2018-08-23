Новосибирцы устроили парад с колясками в виде полицейских мотоциклов и воздушных шаров
Вечером в четверг, 23 августа, в новосибирском микрорайоне «Родники» прошёл парад необычных детских колясок, самокатов и велосипедов.
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