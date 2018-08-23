Новосибирцы устроили парад с колясками в виде полицейских мотоциклов и воздушных шаров

Вечером в четверг, 23 августа, в новосибирском микрорайоне «Родники» прошёл парад необычных детских колясок, самокатов и велосипедов.


Участники карнавального шествия собрались на территории школы № 211 на улице Тюленина
Участники карнавального шествия собрались на территории школы № 211 на улице Тюленина


Творчески настроенные родители привезли коляски, переделанные в аэростаты, вертолёт, полицейский мотоцикл и другие необычные виды транспорта
Творчески настроенные родители привезли коляски, переделанные в аэростаты, вертолёт, полицейский мотоцикл и другие необычные виды транспорта


Всего, по наблюдениям корреспондента НГС, на парад пришли около 50 участников и примерно сотня зрителей
Всего, по наблюдениям корреспондента НГС, на парад пришли около 50 участников и примерно сотня зрителей



«Главная идея этого праздника заключается в возрождении традиций добрососедства. Для жителей города это хороший повод ближе познакомиться друг с другом, наладить добрые отношения между домами и дворами», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска
«Главная идея этого праздника заключается в возрождении традиций добрососедства. Для жителей города это хороший повод ближе познакомиться друг с другом, наладить добрые отношения между домами и дворами», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска


Принять участие в параде колясок могут все желающие
Принять участие в параде колясок могут все желающие


«Главное условие — яркое и с фантазией оформленное любое детское транспортное средство: коляска, велосипед, самокат или кукольная коляска», — пояснили в пресс-центре мэрии Новосибирска 
«Главное условие — яркое и с фантазией оформленное любое детское транспортное средство: коляска, велосипед, самокат или кукольная коляска», — пояснили в пресс-центре мэрии Новосибирска 


Конкурс организовали ТОС «Радуга», администрация Калининского района и местные депутаты
Конкурс организовали ТОС «Радуга», администрация Калининского района и местные депутаты



Самых оригинальных участников парада организаторы наградили
Самых оригинальных участников парада организаторы наградили


Парад колясок проходит в Калининском районе уже в седьмой раз
Парад колясок проходит в Калининском районе уже в седьмой раз


В прошлом году он собрал около 20 участников — тогда по улицам проехали детские коляски в форме пароходов, избушек и продуктовой лавки
В прошлом году он собрал около 20 участников — тогда по улицам проехали детские коляски в форме пароходов, избушек и продуктовой лавки


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