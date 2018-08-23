Слишком много букетов: десятки новосибирских учителей отказались от цветов на День знаний

По мнению организаторов и участников-учителей, не стоит тратить много денег на цветы

В Новосибирске начинается благотворительная акция «Дети вместо цветов» — организаторы предложили потратить деньги, заготовленные на букеты учителям, на помощь воспитанникам детских домов. К акции уже присоединились 62 класса.







Смысл акции «Дети вместо цветов» благотворительного фонда «Солнечный город» — отказаться от десятков букетов на одного учителя, а деньги потратить на помощь воспитанникам детских домов. В этом году на вырученные деньги планируют сделать 180 видеоанкет для сирот, снятых профессиональными студиями.







«Обычно в характеристиках для приёмных родителей о ребятах пишут: “дружелюбный”, “любит играть с младшим братом” или “улыбчивый”. Несколько слов и шаблонных фраз не раскрывают личность ребёнка и не помогают родителям понять, какой у него характер, интересы и смогут ли они найти общий язык. Для этих ребят формат видеоанкеты — это реальный шанс показать себя и найти мам и пап», — процитировали в фонде директора и организатора акции Марину Аксёнову.







По словам Аксёновой, в первые годы проведения акции фонд сталкивался с серьёзной критикой — многие писали «Солнечному городу», что так он обделяет учителей, достойных букетов цветов.





Но со временем всё больше классов и школ присоединялись к благотворителям — в 2017 году 4 тысячи детей заменили букеты на жёлтые флажки, которые фонд даёт участникам. В этом году в акции подтвердили участие уже 62 класса из разных школ Новосибирска.







«Они знали, что каждый из них не просто пришел на праздничную линейку в школу, а ещё и помог другим детям», — отметила директор благотворительного фонда.







Как рассказала корреспонденту НГС директор образовательного центра «Горностай» в Академгородке Ирина Путинцева, школьники и учителя уже несколько раз участвовали в акции, а также ездили в детский дом.







На прошлой акции 4 тысячи детей принесли флажки вместо цветов





«Количество цветов, которое приносится на линейки — конечно, мы верим, что это с большой любовью делается — но, во-первых, это и финансовые средства, и учитель не может столько унести домой.





И обычно это выходные, и получается, что даже если мы цветы расставляем по всему образовательному центру, когда мы возвращаемся в понедельник в школу, всё можно выбросить… И получается, эти средства тратятся впустую», — пояснила директор центра.







Путинцева подчеркнула, что руководство «Горностая» не заставляет ни учителей, ни родителей участвовать.







«Не надо никого агитировать — если вы хотите, то вы присоединяетесь, если нет — пожалуйста, покупайте цветы, никаких замечаний, надеюсь, никто не делает. Сами учителя, когда выдаются эти флажки, таблички классам, потом озвучивается в конце дня сумма, которую собрали, все мы испытываем чувство гордости, что мы помогли», — заключила Ирина Путинцева.







В прошлом году новосибирские школьники сэкономили почти 700 тысяч на букетах для учителей — они предпочли помочь больным сверстникам. Деньги пошли на помощь троим детям: близнецам Насте и Даше с ДЦП и первокласснику Артёму с диагнозом «аутизм».







Занятия в новосибирских школах в этом году начнутся позже 1 сентября — первые линейки пройдут в субботу, но уроков в этот день не будет.

