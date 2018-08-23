Хоккеисты из Татарстана и Приморья помогут деньгами игроку «Сибири», заболевшему раком
Владивостокский «Адмирал» и нижнекамский «Нефтехимик» проведут благотворительный хоккейный матч в поддержку своего бывшего игрока — защитника новосибирского ХК «Сибирь» Самвела Мнацяна, у которого обнаружили рак.
Благотворительным станет матч регулярного чемпионата КХЛ, который «Адмирал» и «Нефтехимик» проведут в октябре во Владивостоке.
Об этом сегодня, 23 августа, сообщил директор нижнекамского клуба Раил Якупов.
«Это инициатива "Адмирала" в первую очередь. Они хотят именно с нами сыграть матч, чтобы был как благотворительный матч и все средства, собранные от этого матча, пошли в помощь Самвелу Мнацяну. <…> Мы с удовольствием это приняли», — рассказал Раил Якупов.
Он напомнил, что Самвел Мнацян отыграл 2 года за «Адмирал» и почти 2 года за «Нефтехимик».
В новосибирскую «Сибирь» он перешёл этой весной. Контракт с новым клубом 28-летний хоккеист заключил на два года. Но на прошлой неделе стало известно, что Самвел Мнацян пропустит сезон из-за рака.
По словам его агента Шуми Бабаева, онкологическое заболевание у хоккеиста стало развиваться после того, как он получил спортивную травму. После удара в спину во время игры на шестом позвонке образовалась опухоль, которая впоследствии переросла в злокачественную и дала метастазы в печень и мочевыводящие каналы. На прошлой неделе хоккеист начал проходить курсы химии и лучевой терапии, а в октябре его ждёт операция.
Матч между «Адмиралом» и «Нефтехимиком» в поддержку Самвела Мнацяна состоится 22 октября, следует из расписания игр на сайте нижнекамского клуба.
ХК «Сибирь» также пообещал оказать спортсмену финансовую помощь. Кроме того, в клубе объявили сбор денег на его лечение среди болельщиков.
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Ольга Хмелевская
Фото hcsibir.ru