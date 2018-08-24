Наших бьют: под Новосибирском собрались два десятка китайских тату-мастеров

Под Новосибирском открылся VII Сибирский фестиваль татуировки — за победу на фестивале в Бердске поборются 20 мастеров из Китая, рассказали корреспонденту НГС организаторы фестиваля. Всего в этом году на сайте заявлено 163 тату-мастера.





На фестиваль тату в Бердск прилетела большая делегация из Китая

«Количество участников увеличилось — в этом году более 150 мастеров. В этом году из зарубежья у нас большая делегация — из Китая. Из России наконец-то появилось больше мастеров, из Дальневосточного округа — Хабаровска и Владивостока», — рассказал корреспонденту НГС представитель организаторов.







В этом году число участников фестиваля превысило 150 человек





VII Сибирский фестиваль татуировки проходит с 24 по 26 августа в отеле «Сосновка» в Бердске.





Мастера должны успеть закончить за три дня даже самые масштабные татуировки



Зимой девушка из Новосибирска сделала татуировку владельцу салона в Индии — она набила ему на руке одну из достопримечательностей родного города.

