Наших бьют: под Новосибирском собрались два десятка китайских тату-мастеров
Под Новосибирском открылся VII Сибирский фестиваль татуировки — за победу на фестивале в Бердске поборются 20 мастеров из Китая, рассказали корреспонденту НГС организаторы фестиваля. Всего в этом году на сайте заявлено 163 тату-мастера.
«Количество участников увеличилось — в этом году более 150 мастеров. В этом году из зарубежья у нас большая делегация — из Китая. Из России наконец-то появилось больше мастеров, из Дальневосточного округа — Хабаровска и Владивостока», — рассказал корреспонденту НГС представитель организаторов.
VII Сибирский фестиваль татуировки проходит с 24 по 26 августа в отеле «Сосновка» в Бердске.
Зимой девушка из Новосибирска сделала татуировку владельцу салона в Индии — она набила ему на руке одну из достопримечательностей родного города.
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Дарья Януш
Фото предоставлены организаторами VII Сибирского фестиваля татуировки