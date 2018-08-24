Новосибирцев ждёт один тёплый выходной — потом опять похолодает

Завтра днём воздух прогреется до 25 градусов тепла

Синоптики дали прогноз на ближайшие несколько дней — самой тёплой станет суббота, хотя в этот день ждут и дожди.





Сегодня днём, 24 августа, и грядущей ночью на субботу, 25 августа, синоптики дождей не ждут.





Кроме того, в пятницу днём ожидается 22–24 градуса, на 25 августа прогнозируется 23–25 градусов тепла.







«Днём [в субботу] уже со следующим циклоном будет наблюдаться небольшой дождь, возможна гроза. А 26 августа в связи с тем, что будет проходить очередной холодный фронт, интенсивность осадков увеличится», — рассказал корреспонденту НГС ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Евгений Тунаев.





Прошедшей ночью было около 9–11 градусов тепла. Предполагается, что ночная температура в дальнейшем начнёт повышаться и к 26 августа составит +13...+15 градусов.







В воскресенье, 26 августа, из-за холодного фронта температура днём упадёт до 19–21 градуса, ветер усилится до 15 м/с. В последующие несколько дней характер погоды не изменится.





А о том, где можно провести последние летние выходные можно почитать здесь - в обзоре мероприятий на ближайшие дни.