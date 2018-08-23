Новосибирская больница развесила на стенах портреты американских супергероев

Новосибирская областная больница устроила выставку фотографий НГС с летней акции, когда супергерои залезли в отделения к детям-пациентам.







Супергерои порадовали маленьких пациентов больницы этим летом





Четверо промышленных альпинистов нарядились в костюмы Человека-паука, Супермена, Бэтмена и Капитана Америки и сделали необычный сюрприз для больных детей — залезли в окна отделений детского корпуса и раздали пациентам подарки. Акцию придумали НГС и Новосибирская областная больница — она состоялась 20 июня 2018 года.







Сегодня, 23 августа, в детском корпусе больницы открылась фотовыставка из 80 снимков, сделанных корреспондентами НГС. Фото разместили в самих отделениях, куда залезали альпинисты-супергерои, на стенах лестничных пролётов, в холле и в коридоре между педиатрическим корпусом и взрослыми отделениями.







Выставка состоит из 80 фотографий — они развешаны по всему детскому корпусу





«Цель фотовыставки в том, чтобы пациенты — те, кто не присутствовал на самой акции, видели, что такие мероприятия мы проводим в больнице. Мы, конечно, надеемся, что альпинисты придут к нам снова — в конце сентября либо позже, если будет хорошая погода», — рассказала НГС менеджер по связям с общественностью областной больницы Елизавета Бражник.







Пациенту детской травмы Прохору подарили фото с акции — мальчик снова лежит в больнице





Тихон Мариноха (исполнял роль Бэтмена) пообещал, что приведёт альпинистов-супергероев ещё раз





На открытии выставки побывал промышленный альпинист Тихон Мариноха, исполнявший роль Бэтмена. Он пообещал, что примет участие и в будущих подобных акциях.







Врачи и медсёстры отмечали, что хотели бы повтора супергеройского спектакля в больнице





«После акции [в областной больнице] мне писали, звонили [другие альпинисты], очень просили в следующий раз их позвать. Ребята с удовольствием восприняли информацию, что можно такое организовать», — отметил участник.







Так проходила акция в областной больнице 20 июня 2018 года





В июле больница провела ещё одну необычную встречу — золотистых ретриверов и маленьких пациентов, многие из детей лежат в палатах месяцами.

