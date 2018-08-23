В Новосибирск прилетели сплюшки и сычи

В конце лета в город прилетают ушастые и болотные совы, а также совы сплюшки
В конце лета в город прилетают ушастые и болотные совы, а также совы сплюшки

В Новосибирск на время вернулись совы и сычи — птицы остановились в городе ненадолго и в ближайшее время продолжат свой полёт на юг.


По словам орнитолога Алексея Яновского, в конце лета в Новосибирск прилетают в основном ушастые и болотные совы, а также совы сплюшки.


«Эти совы размером с ворону чаще всего встречаются летом и в начале осени, когда перемещаются в более южные регионы для зимовки. Поздней осенью и зимой в городе почти ежегодно и довольно часто встречают очень большую сову — длиннохвостую неясыть, в отдельные зимы также и бородатую неясыть, которые порой охотятся среди городских кварталов на голубей и серых крыс-пасюков вблизи свалок и мусорных контейнеров. В пригородных лесах, а то и в городских парках, зимой иногда можно встретить небольшую ястребиную сову. Возможны залеты в черту города и очень больших сов, таких как филин и белая сова», — рассказал корреспонденту НГС орнитолог Алексей Яновский.


О том, что в городе появились совы, сообщили и волонтёры Центра реабилитации диких животных (ЦРДЖ). Добровольцы уже начали выхаживать сплюшку, которую нашли горожане.



«Сычи и совки весьма сложны в содержании, их, как и любых хищных птиц, ни в коем случае нельзя размещать в клетках, да не подкупит вас их малый размер. Их рацион разнообразен и в зависимости от вида включает кормовых насекомых, грызунов и мелких птиц. Неправильное питание и содержание губит этих крох, и именно они чаще всего становятся жертвами впечатлительных людей, желающих оставить себе большеглазого пушка», — рассказала пресс-секретарь ЦРДЖ Алима Богомолова.


По её словам, часто люди принимаю взрослых птиц за молодняк из-за небольшого размера.


В случае, если вы нашли мелкую сову, нужно обратиться в ближайший специализированный центр. Выходить птицу смогут только специалисты. При домашнем выхаживании велик риск того, что подобранная птица умрёт.


Недавно жители Академгородка в Советском районе Новосибирска заметили на пруду редкую птицу — она дралась с утками и ходила по воде.

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