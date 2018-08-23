На Вокзальной магистрали открылась семейная булочная с дойчпочмаками и абонементом на кофе

На первом этаже бизнес-центра на Вокзальной магистрали, 16 в центре Новосибирска сегодня открылась кафе-пекарня Schmidt Bakery. Заведение возглавил сын основателя сети, который специально для этого переехал из Санкт-Петербурга.







Основное отличие заведения — хлебы ручной работы





Кафе-пекарня Schmidt заняла помещение, которое до этого несколько лет занимало отделение банка. Ранее здесь уже работали предприятия общепита, дольше всего — точка сети «Чайна таун».







Сеть Schmidt основана предпринимателем Владимиром Шмидтом, её первая точка открылась на улице Гоголя. Потом сеть выросла до трёх точек, однако одна из них была закрыта, а ещё одна — на «Студенческой» — переименована в «Домашний кулинар».







Кафе-пекарня Schmidt стала уже четвёртым заведением такого формата в этом здании





Новое заведение будет также торговать хлебом, выпечкой и десертами собственного производства. Однако, как пояснил управляющий кафе-пекарни Александр Шмидт, эта точка будет работать «в более молодёжном формате». То есть, по сути, Schmidt на Вокзальной представляет собой типичную кофейню с усиленным хлебным блоком.







Среди выпечки встречаются блюда с модифицированной в стилистике заведения рецептурой





Schmidt торгует как традиционной выпечкой (кулебяки, слойки, круассаны), так и авторскими версиями известных блюд. Например, здесь можно купить немецкую версию татарского пирожка эчпочмак под названием «дойчпочмак».





Кроме хлеба кафе предлагает кондитерские изделия





Как рассказал Александр, он переехал из Санкт-Петербурга, чтобы заняться развитием дела, начатого отцом. «Так что теперь, получается, у нас семейный бизнес», — говорит Шмидт-младший.







Интерьер заведения





Одной из маркетинговых новинок нового заведения станут «кофейные абонементы». Это сложенный пополам кусок картона с пустыми ячейками для штампов. Заплатив заранее 850 рублей, покупатель получает право на 10 чашек кофе любого вида (капучино и латте в заведении стоят 130 рублей). Для тех, кто готов авансом заплатить сразу за 20 чашек, скидка будет ещё больше — порция будет стоить 65 рублей.







Направление мини-пекарен, совмещённых с кафе, в последнее время активно развивается в Новосибирске. Так, пришедшая на местный рынок лишь в этом году сеть «Хлебница», по данным 2ГИС, насчитывает уже 14 точек. Очередную, уже пятую точку открыл недавно и новосибирский проект близкого формата «Дело в Хлебе». А ещё одна местная сеть кафе-пекарен «Кушнарёв» открыла в конце прошлого года точку на Челюскинцев, и тоже на месте бывшего банковского офиса.

