На Вокзальной магистрали открылась семейная булочная с дойчпочмаками и абонементом на кофе

На первом этаже бизнес-центра на Вокзальной магистрали, 16 в центре Новосибирска сегодня открылась кафе-пекарня Schmidt Bakery. Заведение возглавил сын основателя сети, который специально для этого переехал из Санкт-Петербурга.


Основное отличие заведения — хлебы ручной работы
Основное отличие заведения — хлебы ручной работы


Кафе-пекарня Schmidt заняла помещение, которое до этого несколько лет занимало отделение банка. Ранее здесь уже работали предприятия общепита, дольше всего — точка сети «Чайна таун».


Сеть Schmidt основана предпринимателем Владимиром Шмидтом, её первая точка открылась на улице Гоголя. Потом сеть выросла до трёх точек, однако одна из них была закрыта, а ещё одна — на «Студенческой» — переименована в «Домашний кулинар».


Кафе-пекарня Schmidt стала уже четвёртым заведением такого формата в этом здании
Кафе-пекарня Schmidt стала уже четвёртым заведением такого формата в этом здании


Новое заведение будет также торговать хлебом, выпечкой и десертами собственного производства. Однако, как пояснил управляющий кафе-пекарни Александр Шмидт, эта точка будет работать «в более молодёжном формате». То есть, по сути, Schmidt на Вокзальной представляет собой типичную кофейню с усиленным хлебным блоком.


Среди выпечки встречаются блюда с модифицированной в стилистике заведения рецептурой
Среди выпечки встречаются блюда с модифицированной в стилистике заведения рецептурой


Schmidt торгует как традиционной выпечкой (кулебяки, слойки, круассаны), так и авторскими версиями известных блюд. Например, здесь можно купить немецкую версию татарского пирожка эчпочмак под названием «дойчпочмак».


Кроме хлеба кафе предлагает кондитерские изделия
Кроме хлеба кафе предлагает кондитерские изделия


Как рассказал Александр, он переехал из Санкт-Петербурга, чтобы заняться развитием дела, начатого отцом. «Так что теперь, получается, у нас семейный бизнес», — говорит Шмидт-младший.


Интерьер заведения
Интерьер заведения


Одной из маркетинговых новинок нового заведения станут «кофейные абонементы». Это сложенный пополам кусок картона с пустыми ячейками для штампов. Заплатив заранее 850 рублей, покупатель получает право на 10 чашек кофе любого вида (капучино и латте в заведении стоят 130 рублей). Для тех, кто готов авансом заплатить сразу за 20 чашек, скидка будет ещё больше — порция будет стоить 65 рублей.


Направление мини-пекарен, совмещённых с кафе, в последнее время активно развивается в Новосибирске. Так, пришедшая на местный рынок лишь в этом году сеть «Хлебница», по данным 2ГИС, насчитывает уже 14 точек. Очередную, уже пятую точку открыл недавно и новосибирский проект близкого формата «Дело в Хлебе». А ещё одна местная сеть кафе-пекарен «Кушнарёв» открыла в конце прошлого года точку на Челюскинцев, и тоже на месте бывшего банковского офиса

Прочтений: 3909
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (22)22
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено