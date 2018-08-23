Даже в противогазах узнали: двух подростков отдали под суд за кражи велосипедов

Для маскировки подростки использовали противогазы

В Новосибирске два подростка пойдут под суд за кражу велосипедов из двора и подъездов — чтобы скрыть лица от видеокамер, они использовали противогазы.







15-летнего и 17-летнего новосибирцев обвиняют в кражах велосипедов на улицах Толбухина и Доватора.







«По версии следствия, в мае и июне 2018 года двое несовершеннолетних, вступив между собой в предварительный сговор, проникали в подъезды домов Дзержинского района и похищали велосипеды с лестничной площадки, из тамбура, а также со двора, предварительно сломав тросы крепления. Для того чтобы остаться не замеченными камерами видеонаблюдения, подростки надевали противогазы либо натягивали на головы футболки. Всего несовершеннолетними похищено три велосипеда на общую сумму 27 тысяч рублей», — рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Дзержинского района Новосибирска Евгения Дампилова.







Как следует из материалов уголовного дела, украденные велосипеды подростки продали случайным людям, а деньги потратили на карманные расходы.







По словам помощника прокурора, когда подростки воровали велосипеды, они ещё не были судимы. Но позже, в июле, Дзержинский районный суд вынес им приговор за аналогичные преступления: один из подростков получил условный срок, а второго приговорили к обязательным работам.







Теперь обвиняемые снова окажутся на скамье подсудимых. Свою вину они признали, уточнила Евгения Дампилова.







Заместитель прокурора Дзержинского района Новосибирска Александр Губер уже утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело ушло в Дзержинский районный суд.







Новосибирские преступники часто прибегают к различным уловкам, чтобы скрыть лицо от свидетелей: надевают медицинские маски, натягивают шапки с прорезями для глаз и даже рисуют усы и бороды.