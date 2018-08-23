Новосибирцы принесли к Монументу Славы красные гвоздики

Сегодня, 23 августа, жители Новосибирска пришли с цветами к Монументу Славы — здесь прошла торжественная церемония, посвященная 75-летию со дня победы в Курской битве в 1943 году.





Новосибирцы принесли к мемориалу красные гвоздики, а во время мероприятия почтили минутой молчания память погибших советских воинов





Битва на Курской дуге длилась с 5 июля по 23 августа 1943 года и стала одним из крупнейших сражений в Великой Отечественной войне.





На церемонии были курсанты поста № 1 , ветераны войны, представители общественных организаций и властей, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска





Также к Монументу возложили венки





Среди тех, кто принёс цветы, были врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть





В прошлый раз новосибирцы приходили к Монументу Славы с цветами 22 июня — в День памяти и скорби, в 77-летнюю годовщину начала Великой Отечественной войны.