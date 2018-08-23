Новосибирцы принесли к Монументу Славы красные гвоздики
Сегодня, 23 августа, жители Новосибирска пришли с цветами к Монументу Славы — здесь прошла торжественная церемония, посвященная 75-летию со дня победы в Курской битве в 1943 году.
Битва на Курской дуге длилась с 5 июля по 23 августа 1943 года и стала одним из крупнейших сражений в Великой Отечественной войне.
В прошлый раз новосибирцы приходили к Монументу Славы с цветами 22 июня — в День памяти и скорби, в 77-летнюю годовщину начала Великой Отечественной войны.
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Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова