Новосибирцы принесли к Монументу Славы красные гвоздики

Сегодня, 23 августа, жители Новосибирска пришли с цветами к Монументу Славы — здесь прошла торжественная церемония, посвященная 75-летию со дня победы в Курской битве в 1943 году.


Новосибирцы принесли к мемориалу красные гвоздики, а во время мероприятия почтили минутой молчания память погибших советских воинов
Новосибирцы принесли к мемориалу красные гвоздики, а во время мероприятия почтили минутой молчания память погибших советских воинов


Битва на Курской дуге длилась с 5 июля по 23 августа 1943 года и стала одним из крупнейших сражений в Великой Отечественной войне.


На церемонии были курсанты поста № 1 , ветераны войны, представители общественных организаций и властей, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска
На церемонии были курсанты поста № 1, ветераны войны, представители общественных организаций и властей, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска


Также к Монументу возложили венки
Также к Монументу возложили венки


Среди тех, кто принёс цветы, были врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть
Среди тех, кто принёс цветы, были врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть


В прошлый раз новосибирцы приходили к Монументу Славы с цветами 22 июня — в День памяти и скорби, в 77-летнюю годовщину начала Великой Отечественной войны.

Прочтений: 1217
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (4)4
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено