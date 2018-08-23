В новосибирском вузе прикрыли статуи голых женщин — туда пришла делегация РПЦ

НГУАДИ на время прикрыл статуи покрывалами — скульптура стоит в фойе у главного входа в вуз со стороны Красного проспекта

Днём 23 августа в Новосибирский государственный университет архитектуры и дизайна (НГУАДИ) пришли священники — из-за этого вуз прикрыл тканью статуи обнажённых мужчин и женщин в фойе первого этажа, закрепив их канцелярскими зажимами.







Сегодня в архитектурном вузе на Красном проспекте, 38 проходит одно из мероприятий форума «Новосибирск — город безграничных возможностей», на который пригласили и делегацию из епархии.







«Сейчас здесь будет проходить мероприятие под названием Smart Urban. Перед этим вышли многочисленные представители РПЦ, которые обсуждали доступность храмов для маломобильных граждан.





И вот как нам объяснили в кулуарах, чтобы не ранить их чувства, прикрыли скульптуры»,





— рассказал корреспонденту НГС один из участников мероприятия.







Участники форума узнали, что это произошло из-за делегации РПЦ в вузе





В пресс-службе университета НГС подтвердили, что действительно закрывали несколько статуй одеялами, когда шёл форум с участием представителей церкви.







В вузе заверили, что сейчас статуи уже снова открыты





«Но они уже открытые все стоят. (М.М.: А почему закрывали?) Этого не могу вам сказать», — добавили в НГУАДИ.











Изображения обнажённых людей периодически шокируют жителей Новосибирска, и они жалуются на них даже чиновникам. НГС собрал все громкие случаи, когда УФАС задумывалось о пристойности уличной рекламы в Сибири, и решил сделать тест с 17 рекламными баннерами — попробуйте угадать, какие из них убрали с улиц города, а какие признали не нарушающими морали.

