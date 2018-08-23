S7 объяснила вынужденную посадку самолёта на пути в Новосибирск

Самолёт ждут в Новосибирске в 18:37

Авиакомпания S7 Airlines прокомментировала ситуацию с вынужденной посадкой самолёта Норильск — Новосибирск в Сургуте утром 23 августа.







«Вскоре после взлета сработала сигнализация о возможной неисправности в системе кондиционирования воздуха. Экипаж произвел снижение на рекомендуемую высоту и принял решение произвести посадку в ближайшем аэропорту. Посадка произведена благополучно. На борту было 26 пассажиров и 4 члена экипажа», — сообщили в авиакомпании.





По информации онлайн-табло аэропорта Толмачёво, рейс № 3278 , который должен был прилететь в 13:17 из Норильска, сейчас ожидается в 18:37.





Как прежде сообщали в Сургутской транспортной прокуратуре, вынужденную посадку самолёт совершил в 10:45 по новосибирскому времени. Также в прокуратуре уточнили, что на посадку самолёт пошёл, так как в салоне упало давление.