Пуме из Новосибирского зоопарка сделали новую игрушку — она играет, как домашняя кошка

Сотрудники зоопарка сняли ролик, на котором София играет мешком, привязанным к качелям
Сотрудники зоопарка сняли ролик, на котором София играет мешком, привязанным к качелям

У пумы Софии в Новосибирском зоопарке появилось новое развлечение, и сотрудники зоопарка сняли на видео играющую кошку.


«Совсем недавно наши сотрудники установили в вольерах пум новые игрушки, и теперь радости нет предела. Приходите полюбоваться игрой нашей всеобщей любимицы Софии!» — говорится в сообщении зоопарка. 


На видеоролике пума играет качелями из бревна, к которым привязан мешок. Всеми своими повадками София похожа на обычную кошку.


София родилась в зоопарке в конце ноября 2017 года у самки Миланы и самца Гудзона. О том, что котёнок — девочка, стало известно в феврале этого года, через два месяца после рождения



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