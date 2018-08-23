На аллее у «Речного вокзала» выбрали место для 28-метровой часовни

Епархия планирует построить часовню на центральной аллее улицы Восход
Епархия планирует построить часовню на центральной аллее улицы Восход

Новосибирская епархия РПЦ попросила у городских властей разрешение построить часовню на центральной аллее улицы Восход.


«В соответствии с представленными Епархией документами, подготовленными проектной организацией ООО "Солнечная архитектура", планируемый к строительству объект "Православная часовня по улице Восход в Октябрьском районе города Новосибирска" представляет собой здание высотой порядка 28,7 метра и площадью застройки 284,1 квадратных метра», — сообщили в главном управлении архитектуры и градостроительства мэрии Новосибирска в ответ на запрос корреспондента НГС.


В управлении рассказали, что на прошлой неделе Новосибирская Епархия РПЦ обратилась в городскую комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки. В своём заявлении РПЦ попросила выдать ей разрешение на условно разрешённый вид использования земли под объект «для отправления религиозных обрядов».


Участок, о котором идёт речь, расположен на центральной аллее улицы Восход в створе жилых домов № 55 и 57 по улице Зыряновской. Как уточнили в главном управлении архитектуры и градостроительства,


землю на улице Восход Новосибирска епархия получила по договору безвозмездного пользования от 3 августа 2015 года.


В ведомстве пояснили, что вопрос о предоставлении Епархии разрешения должен пройти общественные обсуждения. Проект решения уже опубликован на портале «Электронная демократия Новосибирской области» — посмотреть его можно будет до 2 сентября.


«На текущую дату предложений и замечаний от жителей города Новосибирска по указанному вопросу не поступало», — уточнили в главном управлении архитектуры и градостроительства.


Часовню предлагают разместить между домами  № 55 и 57 по улице Зыряновской
Часовню предлагают разместить между домами № 55 и 57 по улице Зыряновской


Как оценят идею строительства часовни, станет известно к 13 сентября, — именно к этой дате городские власти планируют опубликовать заключение по результатам общественных обсуждений.


Корреспондент НГС направила запрос в Новосибирскую Епархию РПЦ с просьбой уточнить, в какие сроки они планируют построить часовню, если получат разрешение, и в честь какого святого собираются её освятить.


В прошлом году новосибирские общественники отправили в мэрию заявку с просьбой согласовать установку на Красном проспекте 6-метрового памятника святому Николаю Чудотворцу. Новосибирская митрополия РПЦ планировала открыть скульптуру весной 2018 года, но к этому времени памятник так и не появился.


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