Самолёт из Норильска в Новосибирск приземлился в Сургуте из-за проблем с двигателем

По информации прокуратуры, самолёт пошел на посадку из-за того, что в салоне упало давление

Утром 23 августа самолёту, следовавшему из Норильска в Новосибирск, пришлось приземлиться в Сургуте.







«Он уже сел, я насколько знаю, у него проблема с продувом двигателя», — рассказал корреспонденту НГС прокурор Сургутской транспортной прокуратуры Николай Ширяев.





Ширяев сообщил, что все обстоятельства происшествия ещё уточняются. Самолёт приземлился в Сургуте около 8:45 по местному времени (в 10:45 — по новосибирскому).





Обновлено: После публикации в прокуратуре уточнили причину посадки — оказалось, что она не связана с двигателем, подчеркнул Николай Ширяев.





«Давление упало в салоне, в связи с этим они вынужденную посадку произвели. Сейчас производят они перезагрузку бортового компьютера. В ближайшее время вылетит уже [самолёт]», — объяснил прокурор.





По его данным, на борту было 26 пассажиров и 4 члена экипажа.





НГС отправил запрос в компанию S7 Airlines, которая перевозила пассажиров на этом рейсе.





В аэропорту Толмачёво уточнили, что номер рейса, приземлившегося самолёта, — 3278. По расписанию он должен был прилететь в Новосибирск в 13:17, пока время задержки не называется.





В конце июня в аэропорту Толмачёво неожиданно приземлился самолёт из Москвы — на борту протёк туалет. Пассажиры рейса летели в Томск.