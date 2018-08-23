Самолёт из Норильска в Новосибирск приземлился в Сургуте из-за проблем с двигателем
Утром 23 августа самолёту, следовавшему из Норильска в Новосибирск, пришлось приземлиться в Сургуте.
«Он уже сел, я насколько знаю, у него проблема с продувом двигателя», — рассказал корреспонденту НГС прокурор Сургутской транспортной прокуратуры Николай Ширяев.
Ширяев сообщил, что все обстоятельства происшествия ещё уточняются. Самолёт приземлился в Сургуте около 8:45 по местному времени (в 10:45 — по новосибирскому).
Обновлено: После публикации в прокуратуре уточнили причину посадки — оказалось, что она не связана с двигателем, подчеркнул Николай Ширяев.
«Давление упало в салоне, в связи с этим они вынужденную посадку произвели. Сейчас производят они перезагрузку бортового компьютера. В ближайшее время вылетит уже [самолёт]», — объяснил прокурор.
По его данным, на борту было 26 пассажиров и 4 члена экипажа.
НГС отправил запрос в компанию S7 Airlines, которая перевозила пассажиров на этом рейсе.
В аэропорту Толмачёво уточнили, что номер рейса, приземлившегося самолёта, — 3278. По расписанию он должен был прилететь в Новосибирск в 13:17, пока время задержки не называется.
В конце июня в аэропорту Толмачёво неожиданно приземлился самолёт из Москвы — на борту протёк туалет. Пассажиры рейса летели в Томск.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова